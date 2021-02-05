Sevgililer Günü'nde Ne Hediye Alınır?

Sevgililer Günü'ne çok az bir süre kala, Çoğu kişi sevgilisine, eşine ne alacağı konusunda oldukça kararsız. Eğer sizde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, hayatınızdaki kişiye ne alacağız konusunda kararsız kaldıysanız bu haber tam size göre. Haberimizde sizler için birbirinden farklı ve hoşunuza gidebilecek hediyelere sıraladık.

Kadınların ve erkeklerin birbirlerine olan sevgilerini hatırlattığı bu özel gün aslında, dini inanışlar neticesinde ortaya çıkan bir gün olarak bilinmektedir. ‘’ Aziz valentin günü’’ olarak adlandırılan bugün, Batı medeniyetlerinde sevilen, aşık olunan, ilgi duyulan ya da yada hoşlanılan kişiler için kullanılmaktadır. Geçmişten bu günümüze gelen, bizim de 14 Şubat Sevgililer Günü olarak adlandırdığımız bu özel günde insanlar güzel duygular beslediği kişileri hediye almaktadır.Sevgililer Günü geleneği sürdürmekte olan çiftler için kadın ve erkek olmak üzere bu özel günde hediye alınabilecek, ürünleri sıraladık.

Kadınlar için;

Fotoğraf Albümü

Birlikte olduğun süre boyunca en güzel anlarınızda çekilmiş olduğunuz fotoğrafları albüm haline getirebilirsiniz.

Çiçek

Çoğu kadının vazgeçilmezi olan aynı zamanda, güzel kokusu ile bizleri adeta büyüleyen bir demet çiçek herkesi mutlu edebilecek cinstendir.

Kolye

Sevdiğiniz insana olan hitap şekliniz, ya da onu size anımsatan bir kolyeyi sevdiğinize hediye olarak verebilirsiniz.

Akşam yemeği/ Sabah kahvaltısı

Birlikte geçireceğiniz bu özel gün için hayatınızda olan kişiye sabah kahvaltısı veya akşam yemeği hazırlamanız akıllara kazınan mükemmel bir hediye çeşidi olacaktır.

Ayakkabı

Sevdiğiniz insanın tarzına veya hayat stiline uygun, topuklu veya spor ayakkabı seçebilirsiniz. Hediye edeceğiniz bu ayakkabı ile aynı zamanda sevdiğiniz insanın stiline ne kadar hakim olduğunuzu da karşı tarafa göstermiş olacaksınız.

İsme özel çikolata

Bilindiği üzere çikolata çoğu kadının vazgeçilmezidir. Bu özel gününüzü tatlandırılarak sevdiğiniz kişinin ismine özel çikolata yaptırabilirsiniz.

Erkekler İçin;

Kol Düğmesi

Eğer sevdiğiniz kişi günlük hayatta veya özel günlerde kol düğmesi kullanıyorsa, kol düğmesi koleksiyonuna yeni eklemeler yapabilirsiniz.

Saat

Sevgilinizin stiline uygun spor veya şık kol saati seçip 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediye edebilirsiniz.

Takım Hediyesi

Futbol, çoğu erkek için hayatının vazgeçilmez bir parçası halindedir, birlikte olduğunuz kişiye tuttuğu takıma ait forma, bileklik veya son zamanın trend olan takım logosu taşıyan gece lambalarından hediye edebilirsiniz.

Akşam Yemeği/ Tatlı

14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi olarak, kendi ellerinizle hazırladığınız tatlı veya özenle hazırlanmış güzel bir sofra kurabilirsiniz.

Cüzdan

14 Şubat Sevgililer Günü klasik hediyelerinden biri olan cüzdan hediyesini biraz daha kişiselleştirerek ve özelleştirerek sevgilinize verebilirsiniz. Almış olduğunuz cüzdanın iç kısmına kendi vesikalık fotoğrafınızı veya cüzdana sevgilinizin adını yazdırarak bu hediyeyi özelleştirebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 18:34