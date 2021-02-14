Antik dönemlerde Zeus ve Hera’nın evliliklerinin bu ay içerisinde gerçekleştirildiğine inanılmaktaydı. Bunun için Şubat ayının ortalarında o dönemlerde çeşitli kutlamalar yapılırdı. Bu festivale Lupercalia adı verilmekteydi. Bu festivalde bekar kız ve erkekler kura ile birbirlerine sevgili ilan edilirdi. Bu kutlamalar 469 yılında Vatikan tarafından Hıristiyanlık dışı bulunarak yasaklanmıştır.

Ortaçağ’da Sevgililer Günü



Roma İmparatoru II. Cladius acımasız bir hükümdardır. Ve aldığı en gaddarca kararlardan biriside askerlerin evlenmelerini yasaklamasıdır. Hatta o dönemde evlenen askerlerde zalimce cezalandırılmaktaydı.

Dünyadaki bütün kötülüklerin hakkından aşk ve sevgi ile gelineceğine inanan Aziz Valentin ise İmparator’a karşı gelmiştir. Evlenmesi yasak olan askerlerin nikahlarını gizlice kıymış ve onları sevdiklerine kavuşturmuştur.

Tabi bu ihaneti fark edilince İmparator tarafından zalimce cezalandırılarak öldürülmüştür. Papa ise 469 yılında Lupercalia festivalini Hıristiyanlığa göre güncelleyerek Aziz Valentin günü ilan etmiştir. Böylece Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı sorusu cevaplanmış olur.

Farklı bir rivayette ise Sevgililer Gününde aşıkların birbirine kart gönderme geleneği ise yine Aziz Valentin’e dayanır. Valentin İmparator’a karşı geldiği için kodeste cezalandırılırken gardiyanın kızına aşık olur. Ve ona devamlı kart gönderir bundan dolayı Sevgililer Günü’nde aşıkların birbirine kart göndermeleri adet haline gelir.

Sevgililer Günü Endüstrisi



Masumca kutlanılan Sevgililer Günü Kapitalizmle beraber bir sektör haline gelmiştir. Bunun ilk örneğini ise 1840 yılında Ester Howland ilk Sevgililer Günü kartını piyasaya sürerek başlatmıştır. Sonrasında ise hediyelik eşya sektörü adeta bu özel gün üzerine kurulmuştur. Kartlar, mücevherler, çiçekler,çikolatalar ve daha yüzlerce çeşit.

Dünya genelinde bu özel gün dört gözle beklense de Arabistan, İran, Özbekistan, Pakistan, Endonezya, Malezya, Türkmenistan gibi ülkelerde Sevgililer Günü’nü kutlamak yasaktır.

