Serkan İnci'nin Aylin Sözer Paylaşımı Tepki Topladı

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Aylin Sözer geçtiğimiz gün eski sevgilisi tarafından vahşice katledilmişti. Türkiye gündemine bomba gibi düşen olayda, tepkiler çığ gibi büyüdü. Ülkemizde her gün vahşice öldürülen kadınlar için tepkiler günden güne yükselirken, İnci Sözlük kurucusu Serkan İnci'nin yaptığı yorum eleştirilere maruz kaldı.

Serkan İnci Aylin Sözer Yorumu

Dün Twiiter gündeminin ana gündemi Aylin Sözer hakkındaydı. Konuya ilişkin bir yorumda Serkan İnci'den geldi. İnci: " Kadınlar, kendilerini katledecek psikopatlıkta olan erkeklerle olma arzularını neden dizginleyemiyorlar? Bunun üzerine cidden kafa yorulması gerekli. Çok üzücü gerçekten. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Yapılan bu yorum sonrasında Twitter ve EkşiSözlük cephesinden yoğun eleştiriler geldi. Yaşanan durum sonrasında sözlerinin çarpıtıldığını belirten İnci, Twitter üzerinden kendini ifade etmeye devam etti.

İşte paylaşım sonrasında İnci'nin yazdığı diğer tweetler:

"Baya ölüm tehditi almaya devam ediyorum radikaller tarafından. Bunlar beni düşüncelerimden dolayı dava ediyorlar bir de... Düşünün yani tiyatroyu

Ya siz kafayı yemişsiniz. Cinayetin, katilin cinsiyeti mi olur? Bir erkek cinayet işledi diye ben niye utanayım? Benimle, normal insan ile ne alakası var. Dün de bir kadın sevgilisini öldürdü... Ne alaka, nasıl kafalara gelip çıldırmışsınız siz böyle.

Zeki, olgun, gerçekçi olan kadınlar bunların yapmaya çalıştığı manipülasyonun zaten farkındalar. Ve umursamıyorlar bile. Ama tecrübesiz veya kırgınlık yaşayanlar, bu manipülasyona kapılıp yıkıklığın içine gömülüyorlar. Keşke enerjim olsa da, onları da uyandırmak için çabalasam.

Gerçekten mutlu, Eşi tarafından desteklenen, Kariyer hedefleri, özgürlüğü, finansal başarısı, Sonsuz sevgisi, güven hissiyatı, hayalleri, maceraları artıda olan, Mutlu ve başarılı kadınlar dolu bu hayatta. Siz bunu yaşayamadınız diye herkesi öyle zannediyorsunuz :)

Adamın psikopat olduğu biliniyor çoğu zaman, Ama bu adamın psikopatlığı bana değil dışarıya, ben yanındaki partneri olunca bana zarar vermez, dışarıyı korkutur diye hatalı bir konumlandırma var. Bunu size iyi anlatıp sürekli aynı hataya düşmenizi engellemek gerekli.

Valla ben, yolda yürürken gereğinden fazla yaklaşan birine karşı, zarar verecek mi diye düşünürken, Asansöre binerken, bir çığlık atıp iftira atar mı diye beklemeyi seçerken, İlişki yaşayacağınız/sevişeceğiniz kişiyi filtrelemenizi tavsiye ederim Hayat tozpembe değil, riskli.

Katledilmiş bir kadını suçlamıyorum. Kadınlara değer verdiğim için, destek olmaya ve sloganvari cümleler dışında işlerine yarayacak tavsiyeler vermeye çalışıyorum. Yoksa ben de katile bir bela okuyup geçmesini bilirim. Oysa linç edilmeyi göze alıp, anlatmaya çalışıyorum olayı.

İnsanları, tanıma, güvenme konusunda eksiklikleriniz varsa kişisel gelişim yöntemlerine başvurun Evrimsel süreçten gelen, güçlü-yırtıcının yanında olayım beni korur dürtünüzü dizginlemeye çalışın. Gibi bir çok detay... Bir kitap mı yazalım kadınlara yol gösterebilecek acaba?

Hataları görüyorum ve bunlara komunist propaganda dışında gerçekçi öneriler, çözümler sunmaya çalışıyorum. Siz de Radikal feministlerin tuzağına düşmeyip samimi ve gerçekçi konulara değinme cesareti bulsanız, kadınların yaşadığı mağduriyetlere yönelik gerçek çözümler bulunabilir

Ben kadınlar kendilerini korusunlar diye, Bireysel silahlanmayı destekliyorum. Bir kadını canice öldüren katili beslemek yerine, idam edilmesini, tecavüzcüye hadımı destekleyen net biriyim. Ezber sloganlar atmıyor olmam sizi rahatsız ediyor Ama sloganlar bir şey değiştirmiyor" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 06:09