Şentop: Yeni anayasa çağrısı heyecan verici!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir anayasa hazırlama vaktinin geldiğini söylemiş, bu açıklamaya ilk destek Adalet Bakanı Gül ve MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Bahçeli'den gelmişti. Erdoğan'ın çağrısına bir destek de TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanı Şentop'tan geldi.

Yeni anayasa çağrısının kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Şentop, önceden bu tarz işlere dâhil olan ve çaba harcayan bir kişi olarak bu çağrının kendisi için heyecan verici olduğunu dile getirdi. Şentop, Siyasiler Partiler Kanunu'nun tekrar değerlendirilmesi gerektiğini, hatta yeni bir kanun hazırlanabileceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Yeni anayasa için çağrıda bulunan Erdoğan, bu konuda ayrıntılı bir çalışma yürütüleceğini dile getirmişti. Yasamayla ilgili meselelerde TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), idari meselelerde Cumhurbaşkanlığı tarafından hamlede bulunulacağını belirten Erdoğan, anayasanın üstünde birçok değişiklik yapıldığını ancak söz konusu anayasada bulunan vesayet ve darbe kalıntılarının ortadan kaldırılamadığını ifade etmişti. Erdoğan, önceden yeni bir anayasa için harekete geçildiğini hatırlatarak, TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) sandalye sayısını göz önünde bulundurmadan bütün partilerden eşit sayıda temsilcilerle başlatılan faaliyetlerin CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) yüzünden sonuç vermediğini söylemişti.

Yeni bir anayasa üzerinde çalışmanın vaktinin geldiğine dikkat çeken Erdoğan, bu çalışmaların Türk milletinin önünde ve millet tarafından seçilen temsilcilerin hepsinin katılımıyla yürütülmesi gerektiğini söylemişti. Erdoğan, bu çalışmaların şeffaf bir biçimde yapılması gerektiğine dikkat çekerek, hazırlanacak olan metnin kesinlikle Türk milletinin onayına sunulmasının şart olduğunu ifade etmişti. Erdoğan'ın "yeni anayasanın hazırlanması" için harekete geçileceğine dair açıklamasından sonra Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni anayasa çağrısının oldukça heyecan verici bir gelişme olduğunu ifade etmişti. Gül, demokratik ve sivil bir anayasanın çocuklara bırakılacak en kıymetli miras olacağına dikkat çekmişti.

"Yeni yönetim sistemi yeni anayasa gerektiriyor"

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin millî, kapsayıcı ve demokratik bir anlayışla kurulduğunu belirterek, söz konusu sistemin ülkemizde 9 Temmuz 2018 itibarıyla resmî olarak uygulanmaya başladığını dile getirmişti. Bahçeli, yeni yönetim sistemini hak edecek bir anayasa oluşturulması gerektiğini kaydederek, bunun demokratik bir yükümlülük olarak görülmesi gerektiğini belirtmişti. Yönetim sistemi yeni olup anayasası eskiden kalma olan Türkiye'nin ancak yeni bir anayasa ile siyasi ve hukuki çelişkilerden kurtulabileceğini aktaran Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilkelerini geliştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa yazılması gerektiğini ifade etmişti. Bahçeli, Türkiye'de en önemli reformlardan birinin yeni yönetim sistemi olduğuna dikkat çekerek, diğer önemli reformun ise yeni anayasa olması gerektiğini ifade etmişti.

Yeni anayasa çağrısına muhalefet partileri tarafından nasıl bir yanıt geleceği merakla bekleniyor.