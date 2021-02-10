Senatörlerden Biden'a: Erdoğan'a baskı yapman gerekiyor!

Türkiye'ye son dönemde demokrasi ve insan hakları dersi vermeye çalışan ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) 50'yi aşkın senatör, bu konuda Başkan Biden'a bir mektup gönderdi. Türkiye'de insan haklarında gelinen son duruma ilişkin yazılan mektupta Biden'dan baskıyı sürdürmesi istendi.

"Erdoğan muhalifleri susturuyor"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "otoriter" olduğu iddia edilen mektupta, Erdoğan'ın muhalifleri susturmaya çalıştığı iddia edildi. Erdoğan'ın ayrıca basın mensuplarını hapse attığı öne sürüldü. Mektupta, Türkiye tarafından "kavgacı" bir dış politika yürütüldüğü belirtildi.

"Kürtlere saldırıyorlar"

Biden'a yazılan mektupta, Türkiye tarafından terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar "ABD (Amerika Birleşik Devletleri) destekli Kürtlere yönelik saldırı" şeklinde nitelendirildi. Mektupta, Türkiye'nin Rus yapımı S-400'leri satın almasına da işaret edildi.

"Azerbaycan'ı şiddete yönelttiler"

Mektupta, Ermenistan tarafından Karabağ bölgesinde neredeyse 30 senedir sürdürülen işgalin bitmesi amacıyla Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğe de değinildi. Türkiye'nin Azerbaycan'ı şiddete yönelttiği öne sürülen mektupta, Dağlık Karabağ Savaşı'ndan Türkiye sorumlu tutuldu.

15 Temmuz 2016 tarihinde darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile ilgili şahısların iade edilmesine ilişkin taleplerle Türkiye'nin saldırgan bir dış politika yürüttüğü iddia edildi. Türkiye tarafından FETÖ militanı olan Enes Kanter'in susturulmaya çalışıldığı öne sürüldü.

"Erdoğan'a baskı yapılması şart"

Türkiye'nin kritik bir müttefik olduğuna dikkat çekilen mektupta, bu nedenle Erdoğan'ın insan hakları konusundaki tavrını değiştirmesi amacıyla Biden tarafından baskı yapılmasının şart olduğu belirtildi.

Reuters haber ajansı, insan haklarına ilişkin Biden yönetiminin Türkiye'ye karşı daha sert bir tavır sergilemesinin beklendiğini yazmıştı.

İlişkiler Boğaziçi Üniversitesi protestoları nedeniyle gerilmişti

Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan kişilerin büyük bir çoğunluğu terör örgütleriyle iltisaklı çıkmıştı. Bunun üzerine sert bir açıklamada bulunan Erdoğan, protestolara katılan kişilere "Öğrenci misiniz yoksa terörist mi?" şeklinde seslenmişti. Erdoğan, LGBT gençliğinin değil manevi ve millî değerlere sahip çıkan gençliğin Türkiye'yi geleceğe taşıyacağını söylemişti.

Bunun üzerine açıklamada bulunan ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, rektör atamasına karşı düzenlenen "barışçıl" protestoları takip ettiklerini ifade etmişti. Price, öğrencilerin yanı sıra diğer protestocuların polis ekipleri tarafından gözaltına alınması nedeniyle endişelendiklerini belirterek, düşünce özgürlüğünün demokrasinin büyük bir parçası olduğunu ve söz konusu özgürlüğün mutlaka korunması gerektiğini söylemişti. Ülkesinin insan haklarının muhafaza edilmesine önem verdiğini kaydeden Price, temel hak ve özgürlükleri uğruna savaşanlara destek verildiğini dile getirmişti. Price, cinsel azınlıklara yönelik nefret içerikli açıklamaları kınadıklarını aktarmıştı.

Buna yanıt veren Erdoğan ise ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) aynaya bakması gerektiğini, söz konusu ülkede siyahilerin polis ekiplerin orantısız şiddeti sonucu hayatını kaybettiğini belirtmişti. Erdoğan, söz konusu ülkede ırkçılığın zirve yaptığını ifade etmişti.