Şemsiyeyle Uçan Pazarcı: ‘2023’te Ben de Uzaya Gitmek İstiyorum’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu Milli Uzay Programı kapsamında, 2023 yılında Ay’a gidileceğinin müjdesini vermesi ülkenin ana gündem maddesi. Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki meyve sebze halinde çıkan hortumda, 2019 yılında yerden birkaç metre yükselerek uçan pazarcının açıklamaları ise uzay gündeminde yeni bir madde oldu.

Uzaya gitmek istiyorum

Ne olmuştu?

2019 yılında uzay yolculuğunu başaramadığını belirten pazarcı Sadık Kocadallı, 2023 yılında bunu başarmak istediğini söyledi. Astronot yerine “uçan adam” kelimesinin kullanılmasını öneren Kocadallı, 2023 yılında uzaya gitmek istediğini söyledi. Pazarcı esnafının arkadaşları da, Kocadallı’ya şaka yollu destek verdiler.

Osmaniye’de çıkan hortumda, şemsiyeye tutunan pazarcı yerden metrelerce yükselmişti…