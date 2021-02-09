Selman'dan reform dalgası kararı: "Kadınlar ve aileler için acı vericiydi"

Suudi Arabistan, bilindiği üzere insan hakları ihlâlleri nedeniyle tepki çekiyor. Suudi Arabistan'a tepki gösterenlerden biri de Amerika Birleşik Devletleri (ABD). Biden yönetimi, Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlâllerine ilişkin dosyayı tekrar değerlendireceğini duyurmuştu. Bu nedenle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, ülkesinde insan hakları hususunda bir reform dalgası başlatacağını duyurdu. Selman, dört farklı yasa taslağının hazırlandığını belirterek, bunların "takdire bağlı ispat ve ceza", "ceza hukuku", "medeni hukuk" ve "aile hukuku" hakkında olduğunu bildirdi.

"Yargı kararlarının öngörülebilirliği artacak"

Selman, söz konusu yasa taslaklarının önce Bakanlar Kurulu'na getirileceğini, daha sonra da Danışma Meclisi'ne sunulacağını ifade etti. Yasa taslaklarının yeni bir reform dalgası oluşturacağına dikkat çeken Selman, böylece yargı kararlarına ilişkin öngörülebilirliğin artacağını ifade etti. Selman, ayrıca yargı kurumları tarafından gösterilen performansın verimlilik bakımından iyileştirileceğini ve kontrol mekanizmaları ile yönetmeliklere yönelik güvenilirliğin de artacağını söyledi.

"Dava süreçleri uzuyordu"

Söz konusu yasakların yokluğu nedeniyle çelişkili kararlar verildiğini, kurallarda belirsizlik oluştuğunu ve dava süreçlerinin uzadığını ifade ederek, bu nedenle kadınlar ve ailelerin acı verici bir süreç yaşadıklarını belirtti. Bazı insanların bu şekilde yükümlülüklerinden kaçabildiğini aktaran Selman, yasa taslaklarının kabul edilmesi halinde aynı acıların yeniden yaşanmayacağını dile getirdi.

Selman, yasa taslaklarının şeri hükümleri ihlâl etmediğine dikkat çekerek, söz konusu taslakların uluslararası yargı uygulamaları doğrultusunda oluşturulduğunu belirtti. Yasa taslaklarının ayrıca Suudi Arabistan'ın imzaladığı uluslararası sözleşmeler ve anlaşmaların hükümlerine uygun olacağını kaydeden Selman, söz konusu yasakların 2021 sene içerisinde peş peşe yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Suudi Arabistan'da daha önce hangi reformlar yapılmıştı?

Suudi Arabistan'da kadınlara araç kullanma özgürlüğü verilmiş ve söz konusu kararın ardından birçok kadın hemen ehliyet sahibi olmuştu. Kadınlar, ülke dışına seyahat edebilmek için eşlerinden resmî olarak izin alıyordu. Fakat daha sonra verilen kararla birlikte kadınların, eşlerinden izin almadan pasaport alma, çocuklarının doğum kayıtlarını gerçekleştirme ve boşanma gibi işlemleri tek başlarına yapmalarına izin verilmişti.

Ülkede 2019 senesinin Ağustos ayında ilk defa 50 kadın savcı ve müfettişin ataması gerçekleştirilmişti. Suudi Arabistan'da kamuya açık eğlence merkezlerinde müzik çalınmasına izin verilmiş, söz konusu mekânlarda erkek ve kadınların beraber eğlenmelerine ilişkin yasak esnetilmişti. Ülkede önce restoranlara kadın ve erkekler ayrı kapılardan giriş yapabiliyordu. Daha sonra söz konusu kapıların birleştirilmesine yönelik karar alınmış, kadın ve erkeklerin restoranlara aynı kapılardan girmeleri sağlanmıştı.

Taif Üniversitesi'nde müzik dersleri verilmeye başlanmıştı. Böylece, 60 sene sonra müzik Suudi okullarına dönüş yapmıştı. Diriye Binicilik Festivali'nde kadın ve erkek biniciler beraber yarışmıştı. Souq Okaz Festivali'nde kadın biniciler yer almıştı. Forsan Okuz etkinliğinde kadınlar erkeklerle beraber at sürmüşlerdi. Suudi Arabistan'da WWE Kadın Güreşleri düzenlenmiş, Natalya ve Lacey Evans müsabakasını Suudi kadınlar da seyretme imkânına sahip olmuşlardı.