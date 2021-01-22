Selçuk: 15 Şubat'ta öğrencileri okullara bekliyoruz!

Türkiye'de tüm okullarda 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi bugün itibarıyla sona erdi. Yarıyıl tatilinin 3 hafta boyunca süreceği biliniyor. Yani ikinci dönem 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Peki ikinci dönem yüz yüze eğitime geçilecek mi? Öğrencilerin ve velilerin son dönemde en fazla merak ettiği soru bu. Koronavirüs vakalarında azalma yaşandığı düşünülürse ikinci dönem yüz yüze eğitime geçilmesi ihtimali var. Fakat bu konuda net bir açıklama hala gelmedi. Koronavirüs tablosundaki durumun ve Bilim Kurulu'nun görüşlerinin tekrar ele alınacağı tahmin ediliyor.

15 Şubat'a işaret etti

Bugün ilk dönemin sona ermesi dolayısıyla Millî Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle online olarak görüştü. Bakan Selçuk, ikinci dönemde koronavirüsün durumuna göre okullara dönüleceğine işaret etti. Selçuk, öğrencileri 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitim için okullara davet etmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Sahada araştırmalar sürüyor"

İki gün önce yüz yüze eğitime ilişkin ne zaman başlayacağına ilişkin bir soruya yanıt veren Selçuk, sorunun Millî Eğitim Bakanlığının yanı sıra Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nu da ilgilendirdiğini söylemişti. Selçuk, bakanlık olarak öğrencilerin ve velilerin araştırma yoluyla izlendiğini ve sahada çok sayıda araştırmanın yapıldığını belirtmişti. Selçuk, söz konusu araştırmaların neticelerinin de sık sık paylaşıldığını ifade etmişti.

"Sadece şimdinin değil, geleceği de problemi"

Türkiye'de okullarda uzaktan eğitim sisteminin uygulanmasını yalnızca bugünün değil geleceğin de sorunu olarak değerlendiren Selçuk, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) AB (Avrupa Birliği) ülkeleri arasında Türkiye'nin uzaktan eğitimi en fazla uygulayan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekmişti. Selçuk, uzaktan eğitim sisteminin uyguladığını çünkü pandemiyi kontrol altına almak ve sürecin iyi yönetimini sağlayabilmek için bunun gerekli olduğunu söylemişti.

"Kararlıyız"

Okullarda 15 Şubat Pazartesi günü daha fazla kapasiteyle yüz yüze eğitim sistemine tekrar geçilmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Selçuk, küçük yaştaki öğrenciler için koronavirüs tehlikesinin daha az olduğunu ifade etmişti. Selçuk, okullarda öğrenciler ve öğretmenler tarafından koronavirüs önlemlerine riayet edildiğini belirterek, sokaklarda, pazarlarda veya çarşılarda mevcut olan kontrolsüz ortamın okullarda mevcut olmadığını söylemişti.

Türkiye'de "Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı hala belli değil. Koronavirüs vakalarında son dönemde azalma yaşansa da okulların açılmasının söz konusu tabloya nasıl yansıyacağı da değerlendiriliyor. Okulların en güvenli ortam olduğuna dair sık sık vurgu yapan yetkililer, 15 Şubat Pazartesi günü okulların açılacağının sinyalini veriyorlar. Fakat yine de resmî bir açıklama gelmeden kesin konuşmamakta fayda var.