Sel uyarısı yapılan illerimiz! 12 Ocak hava durumu

Meteoroloji'nin 12 Ocak Salı günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre; Türkiye'nin iç kesimleri, batı kesimleri ve kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Artvin çevreleri, Batı Karadeniz, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde aralıklı olarak sağanak yağış ve yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin raporuna göre; Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Söz konusu şehrin yüksek kesimlerinde ise kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Isparta ve Antalya çevreleri, Ege Bölgesi'nin kuzeyi ve batısı, Marmara Bölgesi'nde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde de yağışların yerel olarak şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda hem sabah hem gece saatlerinde don ve buzlanma hadisesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgâr için uyarısı!

Konya'nın güneybatısı, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya'nın iç taraflarında rüzgârın güneybatıdan ve güneyden kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor. Söz konusu yerlerde fırtına ve aralıklı olarak da kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların birçok olumsuz duruma karşı önlem almaları şart.

Kuvvetli yağış ve sel uyarısı yapılan illerimiz!

Trakya

Gelibolu, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de kuvvetli ve çok kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin edildiğinden oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı vatandaşların önlem almaları gerekiyor.

Kıyı Ege

İzmir, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'de sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Söz konusu yerlerde öğle vakitlerinde kuvvetli yağışların etkili olacağı öngörüldüğünden vatandaşların dikkatli olmaları için uyarıda bulunuldu.

İstanbul

İstanbul'da sağanak yağış ve yağmur bekleniyor. Söz konusu şehirde öğe vakitleri itibarıyla yağışların önce batı kesimlerde, daha sonra şehir genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'un batısında yerel olarak çok kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin edildiğinden vatandaşların tedbirli olmalarında fayda var.

Bazı illerde hava durumu şöyle:

İstanbul hava durumu

İstanbul'un çok bulutlu geçmesi, aralıklı olarak da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da öğle vakitleri itibarıyla yerel olarak kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. 15°

İzmir'in parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. İzmir'de yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Öğle vakitleri itibarıyla da aralıklı olarak sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. 21°

Antalya'da hava durumu

Antalya'nın parçalı bulutlu ve yerel olarak çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Antalya'da akşam vakitleri itibarıyla aralıklı olarak sağanak yağış bekleniyor. Gece vakitlerinde ise yerel olarak kuvvetli yağışların etkili olacağı öngörülüyor. 20°

Ankara'da hava durumu

Ankara'nın parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Ankara'da sabah vakitlerinde kuzeybatıda hafif şekilde sağanak yağış ve yağmur bekleniyor. 18°

Zonguldak'ta hava durumu

Zonguldak'ın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Zonguldak'ta aralıklı olarak sağanak yağış bekleniyor. 18°

Trabzon'da hava durumu

Trabzon'un çok bulutlu geçmesi bekleniyor. 20°

Erzurum'da hava durumu

Erzurum'un parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 9°

Diyarbakır'da hava durumu

Diyarbakır'ın parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. 16°