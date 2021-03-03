Şehit mezarlarını tahrip eden 5 kişi tutuklandı!

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'nde 21 Şubat 2021 tarihinde meydana gelmişti. 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda yer alan 79 mezarın taşlarına insanlık dışı bir biçimde zarar verildiği görülmüştü.

Bunun üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti. Mezar taşlarına zarar verilmesine ilişkin tahkikat dâhilinde 6 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Tutuklandılar

79 mezarın taşlarını tahrip eden H.Ç., F.B., T.A., A.B.D, İ.Ö. ve H.Ö.'nün adliyeye gönderildiği bildirildi. Söz konusu kişilerin hâkimin karşısına çıktığı ve 5'inin tutuklandığı ifade edildi. İnsani değerlere aykırı şekilde mezar taşlarına zarar veren kişilerin DEAŞ terör örgütü ile bağlantılarının olduğu iddia edildi.

- Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde şaşırtan bir olay yaşanmıştı. Kimliği belli olmayan kişi veya kişiler, 21 Şubat 2021 tarihinde şehit kardeşler Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç ile akrabalarına ait mezarların taşlarını tahrip etmişlerdi. Mezarlık ziyaretine giden bir kişi, bunu görünce hemen polis ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Güvenlik güçleri, şehit kardeşler Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç ile akrabalarına ait olan 79 mezar taşının kırıldığını tespit etmişti.

- Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç'un 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen başarısız darbe girişimi sırasında şehit olduğu öğrenilmişti. Söz konusu kardeşlerin, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde F-16 savaş uçakları tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait tesislerin bombalanması sonucu ebediyete intikal ettiği öğrenilmişti.

- Şehitlerin babası olduğu öğrenilen Ali Oruç, oğullarının vatan uğruna şehit olduğunu söylemişti. Mezar taşlarının kırılmasına tepki gösteren Ali Oruç, bunu nasıl yapabildiklerini sormuştu. Eski Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile telefonda görüşen Ali Oruç'un gözyaşlarına boğulduğu fark edilmişti. Emniyet müdür yardımcıları, Ali Oruç'u sakinleştirmeye çalışmıştı. Mezar taşlarını tahrip eden kişi veya kişilerin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldığı öğrenilmişti.

- Adana Valisi Süleyman Elbana, mezarlara genel olarak tekme vurularak zarar verildiğini belirterek, kanıtların toplandığını ve görüntülerin izlendiğini söylemişti. Elbana, böyle bir şeyi gerçekleştirenlerin insan olamayacağını ifade etmişti.