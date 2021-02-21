Şehit Mezarları da Var… Adana’da 79 Mezar Taşına Zarar Verildi

Adana’nın Yüreğir ilçesinde yer alan Alihocalı Mahallesi’nde yaşanan olay şehrin gündemine oturdu. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde şehit olan Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin mezarının da yer aldığo 79 mezarda taşlara zarar verildi. Polis ekipleri, olayı haber almalarının ardından çevrede geniş bir inceleme başlattı.

Şehit babasından gözyaşları içinde açıklama

Şehit oğullarının mezarının tahrip edildiğini öğrenen baba Ali Oruç, mezarlığa gittiğinde gözyaşlarını tutamadı. Acılı baba yaptığı açıklamada, “Vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet ve Mehmet'imi burada bile rahat bırakmıyor hainler. Allah'tan bulsunlar. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Bizler, 'Vatanı ve bayrağı için canını vermeye hazırız.' diyen insanlarız. Bu, şehitlere yapılacak bir şey mi?” dedi.

Mezar taşlarının neden ve kim tarafından tahrip edildiği gizemini korurken, polis araştırmasını sürdürüyor.