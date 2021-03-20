Şehirler Arası Yolculuk Yapacak Vatandaşlar Dikkat! Önce Zam Haberi Geldi Sonra Net Yüzde 60 İndirim

Koronavirüs salgını nedeniyle seyahat alışkanlıklarımızın değişmesiyle birlikte otobüs, tren gibi toplu şehirler arası taşıma araçlarında da kurallar değişmişti. Söz konusu araçlar, yüzde 50 kapasite ile yolcu alıyordu ve ikili koltuklar tekli olarak satılıyordu. Kademeli olarak normalleşme kapsamında,şehirler arası otobüs yolculuğu ile ilgili yeni kararlar alındığı açıklandı.

Koronavirüs salgını hayatımıza girdiği ilk günlerden beri toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafe kuralları uygulanmaya başlamış ve yolcu taşıma kapasiteleri yüzde 50’ye indirilmişti. Kademeli normalleşme sürecine geçmemizle birlikte vatandaşlar “Şehirler arası otobüs yolculuğu yasak mı, serbest mi? Şehirler arası otobüste yan yana oturma başladı mı?” gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. Konuyla ilgili TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım’dan açıklama geldi.

Pandemi nedeniyle şehirler arası otobüslerde başlayan yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı. Alınan karara göre otobüsler artık ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edecek.

YÜZDE 50 KAPASİTE ZORUNLULUĞUNDA DEĞİŞİKLİK

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım,koronavirüs salgını nedeniyle otobüslerde uygulanan yüzde 50 koltuk sınırlamasının kaldırıldığını şu sözlerle açıkladı;

"Son olarak İçişleri Bakanlığının 8 Mart 2021 tarihinde yayınladığı genelgeyle 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki taşımacılık faaliyetlerinde kapasite kısıtlaması kaldırılmıştır.

Yolcuların otobüslere HES kodu kontrolü yapılarak alınmaya devam edileceğini belirten Yıldırım, otobüslerin her seferinde dezenfekte edileceğini, ateş ölçümü, dezenfektan ve maske temini ile zorunluluğunun sürdürüleceğini ifade etti.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan dabu düzenlemeye ek olarak çok yüksek risk grubunda bulunan iller hariç olmak üzere terminal ve gar binalarındaki lokanta, restoran, kafeterya ve pastane gibi yeme-içme işletmelerin de 7 gün 24 saat açık olacağını müjdeledi.

OTOBÜS BİLETİNE ZAM YAPILACAK MI?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde şehirler arası otobüslere yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıma zorunluğu getirilmişti ve bu süreçte otobüs fiyatları gözle görülür bir şekilde artış göstermişti. Vatandaşlar, kapasite sınırlamasının kaldırılması ile birlikte otobüs fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, kapasitelerin normale dönmesiyle birlikte bilet fiyatlarının önceki seviyelere çekileceğini söyledi. Bununla birlikte, Mayıs ayına kadar bilet fiyatlarında herhangi bir artış yaşanmayacağını ancak Mayıs ayından sonra şehirler arası seyahat firmalarının makul bir fiyat artışı yapacağını kaydetti.

2022 YILININ İKİNCİ YARISINDA NORMALE DÖNÜŞ

Otobüslerde yüzde 50 kapasite zorunluluğunun kaldırılmasına rağmen yolcu talebinin ve hareketliliğinin artmamasının nedenini üniversitelerin uzaktan eğitim vermesine ve tatil döneminin olmamasına bağlayan Yıldırım, 2022 senesinin ikinci yarısında sektörün eski haline döneceğini ön gördüklerini belirtti. 2 Temmuz’da okulların tatil edilmesiyle birlikte de yolculuk sayılarında kısmen artış yaşanabileceğini ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, zam haberlerinin ardından, otobüs yolculuğu yapacak olan vatandaşlara 'yüzde 60 indirim' müjdesini verdi.

SALI GÜNÜ NETLEŞECEK

Yolcu ilgisini ve talebi arttırmak isteyen otobüs firmaları, satışları arttıracak yeni kampanyalar hazırlamak için kolları sıvadı. Yıldırım, otobüs biletlerinde yüzde 60 indirim kampanyası yapmak için hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Yapılan planlamaya göre yan yana iki koltuktan biri normal fiyatla satılacak ve ikinci koltuk yüzde 60 indirimli olarak satılacak. Söz konusu kampanyayı otobüs firmalarının da desteklediğini vurgulayarak,kampanyanın önümüzdeki Salı günü netleşeceğini belirtti.