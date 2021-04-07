Şehidin Var Türkiye! Zeytindalı Harekatı Bölgesinde 2 Askerimiz Şehit Oldu

Zeytindalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda 2 askerimiz şehit oldu.  Kahreden haber Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Şehidin Var Türkiye! Zeytindalı Harekatı Bölgesinde 2 Askerimiz Şehit Oldu

Gelen son dakika haberine göre,  maalesef  Zeytindalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısı neticesinde 2 askerimiz şehit oldu.  Milli Savunma Bakanlığı ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik  başsağlığı mesajları  yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama geldi.  Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısında sonucunda 2 askerimizin  şehit olduğu ve verilen karşılık sonucunda,  en az  3 YPG/PKK’lı  teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

 Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleşen terör saldırısı  sonucunda 2 askerimizin hain terör  örgütü mensupları tarafından  şehit edildiği  duyuruldu. Yapılan açıklamada,   askerlerin teröristlere verdiği karşılık  neticesinde 3 YPG/ PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği  öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."  Milli Savunma   Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,   şehit  ailelerine, TSK  üyesi  ve milletimiz adına başsağlığı verildi

  AK Parti Sözcüsü  Ömer Çelik başsağlığı mesajı yayınladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik,  hain terör örgütü grupları tarafından şehit edilen 2 askerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.  Çelik,  yayınlamış olduğu  mesajda  teröristlere  yapılan bu saldırının bedelini  ödetmeye devam edeceklerini vurguladı. "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde, PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit olan 2 Kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Teröristlere bu saldırıların bedelini ödetmeye devam edeceğiz. Terör asla başarılı olamayacak" dedi.

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