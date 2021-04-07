Şehidin Var Türkiye! Zeytindalı Harekatı Bölgesinde 2 Askerimiz Şehit Oldu

Gelen son dakika haberine göre, maalesef Zeytindalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısı neticesinde 2 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik başsağlığı mesajları yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısında sonucunda 2 askerimizin şehit olduğu ve verilen karşılık sonucunda, en az 3 YPG/PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleşen terör saldırısı sonucunda 2 askerimizin hain terör örgütü mensupları tarafından şehit edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, askerlerin teröristlere verdiği karşılık neticesinde 3 YPG/ PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şehit ailelerine, TSK üyesi ve milletimiz adına başsağlığı verildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik başsağlığı mesajı yayınladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, hain terör örgütü grupları tarafından şehit edilen 2 askerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik, yayınlamış olduğu mesajda teröristlere yapılan bu saldırının bedelini ödetmeye devam edeceklerini vurguladı. "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde, PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit olan 2 Kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Teröristlere bu saldırıların bedelini ödetmeye devam edeceğiz. Terör asla başarılı olamayacak" dedi.