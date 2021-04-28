Şehidin Var Türkiye! Pençe- Yıldırım Harekatında 1 Askerimiz Şehit Oldu 2 Asker Yaralı

Son dakika: Acı haber Irak’ın Kuzey bölgesinden geldi. Olaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Hain terör örgütü tarafından bir askerimiz şehit edildi. Aynı saldırıda 2 askerimiz ise yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaparak aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diledi yaralılarımıza da acil şifa dileklerini iletti. Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimizin ise yaralı olduğu öğrenildi.Gelen kahreden haber ile birlikte operasyonda şehit olan asker sayımız 4'e yükseldi.

Irak'ın kuzey bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı neticesinde bir askerimiz şehit oldu. Terör örgütünün saldırısında şehit olan askerimizin Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." açıklaması yapıldı.

Şehit Sayısı 4’e Yükseldi

Piyade Teğmen Mehmet Kıvık Pençe-Kartal operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit oldu. Yaralanan bir asker ise, acilen hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan askerimiz maalesef kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Pençe-Yıldırım operasyonunda görevli olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım ise teröristler ile çıkan çatışmada şehit düştü.