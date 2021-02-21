Şehide Büyük Saygısızlık Yapıldı! Şehit Mezarlarına Utanmazlar Ne Yapmış

Şehit mezarlarına yapılan saygısızlık ortaya çıktı. Adana’da kendini beğenmez kişiler tarafından şehit mezarlarına büyük saygısızlık yapıldı! O görüntüler ve olay hakkındaki ayrıntılar ise haberimizde…

Adana’da meydana gelen olay herkesi derinden üzdü. Özellikle de çevreliyi ve şehit ailelerini. Kendini bilmez utanmazlar mezarlıkta akıl almaz olaya sebebiyet verdi.

İki şehidimizin mezarlarına da bu saygısızlığı yaptılar!

İKİ ŞEHİDİN MEZARINA BAKIN NE YAPTILAR

Şehitlerimiz bizin için canlarını feda eden kahramanlara yattıkları yerde saygı gösterilmedi. Hem bizim Türk toplumumuzda hem de örf ve geleneklerimizle olduğu gibi dinimizde de şehitlerimizin yerleri ayrıdır. Fakat kendini bilmez kişiler tarafından şehitlere yattıkları saygısızlık yapıldı.

MEZARLAR TAHİP EDİLDİ

Adana’da meydana gelen bu akıl olmaz olayda mezarlıkta bulunan 79 mezara zarar verildi. Tahrip edilen 79 mezarın iki tanesi ise şehitlerimize aitti.

15 Temmuz darbe gününde ülkemizin egemenliği için şehit düşen Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç’un naaşları yatmaktaydı. Kardeşlerin kabirlerine ve diğer 77 vatandaşımızın mezarları ise tahrip edilip büyük saygısızlık yapıldı.

Şehit kardeşlerin babası Ali Oruç ise durum karşısında tepkisini gizlemedi

“HAİNLER BURADA BİLE RAHAT BIRAKMIYOR”

Şehit kardeşlerimizin babası Ali Oruç ise yaşanan bu korkunç durum karşısında vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden oğullarını burada bile hainlerin rahat bırakmadığını söyledi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen olay hakkında ise polis tarafından incelemeler başlatıldı.

Ali Hocalı Mahallesi’nden bulunan mezarlıkta ise 15 Temmuz’da şehit olmuş Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler dışında 77 vefat eden vatandaşımızın da mezarı yine aynı şekilde tahrip edildi.

YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ

Mezarlıktaki terbiyesiz olay ortaya çıkınca da vefat edenlerin yakınları olay yerine geldi ve isyan etti. Durumdan oldukça rahatsız olan ve üzülen vatandaşlar ise olaya anlam vermeye çalıştı.

Şehit babası Ali Oruç ise, gözyaşlarına hâkim olamadı ve bu hainleri Allah’a havale ettiğini açıkladı. “Bu şehitlere yapılacak bir şey mi?” sorusunu yöneltti.

Polis tarafından yapılan incelemeler ise devam ediyor.