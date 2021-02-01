Sefirin Kızı dizisinin adı Mavi mi olacak?

Sefirin Kızı'nın adı Mavi mi olacak?

Star TV ekranlarında yayınlanan başrollerini Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun canlandırdığı Sefirin Kızı'nda sürpriz gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz hafta Nare'yi canlandıran Neslihan Atagül sağlık problemi nedeni ile diziden ayrılmak zorunda kalarak Sefirin Kızı'na veda etmişti. Geçirgen Bağırsak sendromuna yakalanan güzel oyuncu önce sete ara vermış fakat rahatsızlığının hayatını olumsuz etkilemesi sonucunda dizinin kadrosundan tamamen ayrılmıştı. Hastalığı nedeni ile bol dinlenmeye ihtiyacı olan Neslihan Atagül'ün diziden ayrılması ile beraber kadroya Tuba Büyüküstün dahil oldu. Tuba Büyüküstün " Mavi" rolünü canlandırıyor.

Tuba Büyüküstün'ün dahil olmasıyla dizinin senaryoyusu tamamen değiştirildi. Dizinin senaryosunun değişmesi ile ilk olarak Nare'ye aşkı ile bilinen Gediz Işıklı senaryo gereği ölerek diziye veda etti. Gediz'i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu hikayesi bittiğinden diziden ayrılan diğer başrol oldu. 2 başrol oyuncusunun da diziden ayrılması ile beraber senaryo değişince Sefirin Kızı dizisinin isim değiştirmesi gündeme gelerek merak konusu oldu. Peki Sefirin Kızı isim değiştirecek mi? Yeni isim ne olacak? Dizinin adı Mavi mi olacak?

Tuba Büyüküstün'ün diziye dahil olması ile yeni senaryoda Engin Akyürek'in canlandırdığı Sancar karakteri ile Tuba büyüküstün'ün canlandıracağı Mavi karakterinin aşkları ekrana gelecek. Birbirlerinin yaralarını saracak olan çiftten tutkulu bir aşk hikayesi bekleniyor. İkili daha önce Kara Para Aşk adlı dizide beraber başrolü paylaşmıştı. İki oyuncunun da uyumu daha önceden bilindiği için dizinin yeni halinin de eskiyi aratmayacağı düşünülüyor. İki oyuncunun da bu durumdan çok memnun oldukları gelen bilgiler arasında.

Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek ikilisinden güzel bir aşk hikayesi beklenirken dizinin adının değişip değişmeyeceği merak ediliyor. Dizinin adının değişmesi gündemde fakat yapımdan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yapım ekibinin ilerleyen günlerde bu duruma karar vereceği söyleniyor. Dizinin adı değişirse yeni adını paylaşacağız. Sefirin Kızı her pazartesi saat 20:00'de Star Tv'de ekranlara geliyor.





Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 23:41