Sedat Peker’in Gözaltına Alınıp Sınırdışı Edildiği İddia Edildi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e yönelik gözaltı iddiası gündeme damgasını vurdu. Peker’in, Kuzey Makedonya’da gözaltına alındığı ve Kosova üzerinden Türkiye’ye iade edileceği ifade edildi. Bununla birlikte Sedat Peker’e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, Twitter paylaşımında “Hafif bir deprem olduğunda kaçan namussuzdur” ifadesini kullandı.

Peker Türkiye’ye gönderilmek istenmemiş

Sedat Peker’in sınırdışı edildiği iddiasıyla ilgili olarak, ayrıca Peker’in can güvenliği riskinin bulunduğunu bildirerek Türkiye’ye iade edilmek istemediği de belirtildi. Bununla birlikte Karadağ’a geçmesine izin verildi.

Makedonya’da yerel basın kaynakları, Sedat Peker’in iadesiye ilgili olarak “Polis, Türkiye’de tanınmış uyuşturucu baronunu tutuklayarak sınır dışı etti” ifadesine yer verdi.