Seçim barajı düşürülecek mi?

AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Yazıcı, "Seçim barajı düşecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

Türkiye'de seçim barajının yüzde 10 olarak uygulandığını ifade eden Yazıcı, Türkiye'nin dünya genelinde en yüksek seçim barajı uygulayan ülke olduğunu dile getirdi. Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde çıtanın yüksek olduğunu ve seçim barajının artık bir anlama sahip olmadığını fakat böyle bir durumda herkes tarafından siyasi parti kurulabileceğini söyledi. Bunun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip edildiğini belirten Yazıcı, seçim barajının uygun bir düzeye çekilmesi yönünde çaba harcadıklarını dile getirdi. Seçim barajının yüzde 5 veya yüzde 7'ye çekebileceğini aktaran Yazıcı, konuya ilişkin görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

İttifaklar için seçim barajı olacak mı?

Yazıcı, ittifaklar için seçim barajı konusunun tartışıldığını ancak bunun pek de mümkün görünmediğini dile getirdi.

Hazine yardımı

Yazıcı, seçim barajını geçen siyasi partilerin Hazine'den yardım alabileceğini kaydetti. Siyasi partilerin kapatılmasının Anayasal bir düzenleme olduğuna dikkat çeken Yazıcı, kapatmayı kuvvetli bir yaptırım olarak nitelendirdi. Yazıcı, yeni kurulan siyasi partilerin seçimlere katılabilmesine ilişkin düzenlemenin de sadeleştirildiğini ifade etti.

Yazıcı, TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) gruba sahip olunmasının seçimlere katılımda bir kriter olmaması gerektiğini belirterek, siyasi partilerin örgütlenmesinin daha önemli olduğunu kaydetti. Örgütlenmesini tamamlayan siyasi partilerin seçimlere dâhil olabileceğini aktaran Yazıcı, parlamentonun ve siyasi ahlâkın muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi. Yazıcı, grupların siyasi partilerin TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) faaliyetlerine ilişkin komisyonlar olduğuna dikkat çekerek, örgütlenmeleri durumunda siyasi partilerin seçimlere katılabilmeleri gerektiğini dile getirdi.

Vekil transferleri

Yazıcı, seçildiği bir siyasi partiden farklı bir siyasi partiye geçenlerin önceden milletvekilliğinin düşmesine yol açtığını ifade ederek, bunun tekrar konuşulabileceğini ama kesinlikle halk oylamasının gerekli olacağını söyledi. Yazıcı, diğer siyasi partilerle konuya ilişkin bir görüşme yapılması gerektiğini ifade ederek, bir milletvekilini zorla tutmanın demokratik bir anlayış olmadığına dikkat çekti.

Seçim sistemi

Milletvekillerinin seçmene yaklaştırılmasının şart olduğunu belirten Yazıcı, söz konusu vekillerin seçmeleri tanımaları gerektiğini kaydetti. Yazıcı, dar bölgede bunun gerçekleşebildiğini ama çeşitli problemlere neden olabildiğini dile getirdi. Sisteme hiçbir şekilde dokunulmadan daraltılmış bölgenin daha makul olabileceğini aktaran Yazıcı, aynı bölgeden 5 veya 7 vekil çıkarılabileceğini aktardı.

Fezlekeler

Yazıcı, dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin bir çalışmaya sahip olmadıklarını belirterek, milletvekillerinin bu konuda özgürce karar alabileceklerini söyledi. Her dosyanın dikkatli bir şekilde incelendiğini aktaran Yazıcı, gerekli analizlerin yapılmasının ardından gerekli kararların verildiğini ekledi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 12:20