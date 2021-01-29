Sayıştay’dan İBB’ye İnceleme: Halk Süt ve Burslarda Kamu Zararı Olmuş

İBB sosyal yardımlar müdürlüğü tarafından verilen ve başkan Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatleri içinde yer alan halk süt ile üniversitelilere burs desteği, Sayıştay incelemesine takıldı. Sayıştay, burs konusunda bir yasal düzenlemenin olmadığını belirtirken, Halk Süt konusunda ise ihale kanununa uygun hareket edilmediğini belirtti.

12 bin 334 öğrenciye verilen burs raporda

İBB, geçtiğimiz yıl 12 bin 334 öğrenciye toplamda 14 milyon 800 bin tutarında burs verdi. Burs verilen öğrenci sayısı bu seneyse 33 bine çıktı. Sayıştay müfettişleri, verilen burslar için “Belediye tarafından doğrudan yapılabileceğine dair bir yasal düzenleme bulunmuyor” diyerek, bursların kamu zararı olduğunu ifade etti.

Halk Süt ihale kanununa takıldı

Sayıştay raporunda yer alan diğer bir madde ise, İBB’nin yeni çocuk sahibi olmuş yoksul aileler için verdiği Halk Süt’ün ihaleye uygun olmaması oldu. İmamoğlu göreve başladıktan sonra, 3 ile 6 yaş arası çocuğu olan ailelere 8,5 milyon litre süt yardımı yapmıştı. Sütler ihale kanununun ilgili maddesi gereğince ihale olmadan alındı. Ancak Sayıştay’a göre İBB, endüstriyel bir ürün olduğu için halk süt için ihale açmak zorundaydı.