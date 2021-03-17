Savunma Bakanı Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl Dönümüne Özel Mesajlar Verdi

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl dönümünün yaşanması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü sebebi ile bir mesaj yayınlayan Savunma Bakanı Hulusi Akar, konu ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayınlamış olduğu mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Zaferi’nde büyük bir komutan kimliğe ile tarih sahnesine çıkmasını sonucunda ve hem Türk hem de Dünya tarihinin akışını değiştiğini belirtti. Bunun yanı sıra Hulusi Akar, Çanakkale Zaferi ile birlikte Türk milletine özgüven ve geleceğini inşa etme iradesi kazandırıldığını da ifade etti.

Kahraman Mehmetçiğin Çanakkale'de verdiği destansı mücadele ile herkese “Çanakkale Geçilmez” sözünün söyletildiğine vurgu yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, coğrafyanın her köşesinden gelmiş olan renk, inanç, köken farkı gözetmeksizin Türk vatanının geleceği için tek yumruk, tek yürek olan Kahraman Mehmetçik ile ilgili düşüncelerini açıkladı.

Türk milletinin birlik ve beraberliğine kast edenlere karşı verilecek olan en güzel cevabın yurt içerisinde ve yurt dışında olan şehitlikler olduğu dile getirildi. Türk vatanını işgal etme girişiminde bulunanlar karşısında kanımın son damlasına kadar mücadele eden Mehmetçiğin günümüzde de aynı ruh ile mavi vatanımızın, semalarımızın, vatan toprağımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliği için başta FETÖ ,PKK, DEAŞ ve YPG olmak üzere her türlü tehlike ve tehdide karşı kararlılık ve azmin mücadelesinin sürdürüldüğü ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen direktifler doğrultusunda Irak'ın kuzeyi Suriye ve Doğu Akdeniz'den asil Türk milletinin alaka, menfaat ve haklarını korurken bunun yanı sıra Karabağ'da ve Libya'da bulunan kardeşlerimize destekte bulunulduğu da açıklandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kahraman Türk şehitlerinin yapmış olduğu fedakarlıkların asla unutulmayacak ve nesiller boyu her zaman şükran ve minnet ile anılacağı hakkında düşüncelerini belirtti. 18 Mart Çanakkale Zaferi ile Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bize vatan olan bu Türk topraklarında bu duruma gelmemizi sağlayan tüm devlet büyüklerini ve komutanlarını saygı ile andığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 21:18