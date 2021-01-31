Savcının Aracına “Hatalı Park” Notu Bırakan Vatandaşa Bakın Ne Oldu!

ODA TV’nin aktardığı habere göre Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşanan olayda, Süleyman Uysal adlı bir vatandaş, hatalı park edilmiş bir aracın camına “Arabayı koyduğunuz alan yol girişi, bilginize” notunu bıraktı.

Kapısı çaldı, polisleri gördü!

46 yaşındaki vatandaş, notu bıraktıktan sonra evine gitti ancak kapısı çaldı ve polisleri gördü. Uysal, ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. İddiaya göre Süleyman Uysal’ın polis tarafından alınmasının nedeni, arabasına not bıraktığı kişinin bir savcı olmasıydı. Aracında notu gören savcı, kamera görüntülerini incelettirdi ve bu notu bırakan kişinin Süleyman Uysal olduğunu öğrendi.

Anadolu Ajansı: Savcı, sileceklerin zarar görmesinden ötürü şikayetçi oldu

AA’nın konuyla ilgili haberinde, savcının aracının sileceklerinin zarar görmesi nedeniyle şikayetçi olduğu ve Süleyman Uysal’ın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. AA’nın haberinde, “Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ünye Adliyesinde görevli bir cumhuriyet savcısı, ikamet ettiği sitenin kapalı otoparkında bulunan aracının cam sileceklerine zarar verildiği ve aracına not bırakıldığı şeklinde şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında notu yazdığı ve aynı sitede ikamet ettiği belirlenen S.U'nun, İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı. S.U, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.” ifadesi yer aldı.