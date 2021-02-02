Savcıdan Melek İpek kararı: Meşru müdafaa yok!

Olay, Antalya'ya bağlı Döşemealtı ilçesinde 7 Ocak 2021 tarihinde meydana gelmişti. 36 yaşındaki Ramazan İpek ile 31 yaşındaki Melek İpek arasında tartışma meydana gelmişti. Ramazan İpek, 12 senelik eşi olan Melek İpek'e kelepçe takmış ve uzun süre boyunca çıplak biçimde şiddet uygulamıştı. Melek İpek'in gözlerinde morluklar oluşmuştu. Bunun üzerine Ramazan İpek, hem Melek İpek'i hem de çocuklarını öldüreceğini söylemiş ve evi terk etmişti.

Av tüfeğiyle öldürmüştü

Ramazan İpek, bir süre sonra eve geri gelmiş ve Melek İpek'in av tüfeğiyle karşısında durduğunu fark etmişti. Ramazan İpek ile Melek İpek arasında tartışma çıkmıştı. O sırada Melek İpek elindeki av tüfeğiyle Ramazan İpek'i öldürmüş, ardından ambulans çağırmıştı.

Kelepçeli olarak bulunmuştu

Melek İpek'in ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık personeli, söz konusu kadının çıplak olduğunu ve ellerinin kelepçelendiğini görmüşlerdi. Melek İpek'in ellerinde bulunan kelepçe açılmış ve kendisine müdahalede bulunulmuştu.

Tutuklanmıştı

Melek İpek, bunun üzerine gözaltına alınmış ve sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Ramazan İpek ile Melek İpek'in çocukları, tutuklanan annenin yakınlarına bırakılmıştı.

Karar verildi

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, başsavcılık tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianameyi kabul etti. Söz konusu iddianamede, "kasıtlı olarak öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle Melek İpek'in ömür boyu hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker, olayın meşru müdafaa olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, Melek İpek'in tahrik indiriminden faydalanmasını talep etti. Olaya ilişkin davanın yakın zamanda görülmeye başlanacağı bildirildi.

Ramazan İpek ile maddi sorunlardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını ve eşinin kıskanç tutumu sebebiyle sürekli tartıştıklarını belirten Melek İpek, daha önce de fiziksel anlamda şiddet gördüğünü ve birçok defa karakola ifade vermeyi ve darp rapor almayı düşündüğünü ancak Ramazan İpek'in kendisini ve çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini söylemişti.

"Seni köpeklere yediririm"

Melek İpek, Ramazan İpek'in silahlara meraklı olduğunu ve bu nedenle kendisinden korktuğunu ifade ederek, 7 ay önce kavga ettikleri zaman Ramazan İpek tarafından kendisine yönelik şiddet uygulandığını ve yaralandığını anlatmıştı. Ramazan İpek'in kendisini "köpeklere yedirmekle" tehdit ettiğini belirten Melek İpek, 2011 senesinin Aralık ayında ilk çocuğuna hamileyken Ramazan İpek'in 17-18 yaşlarında olan kızları eve getirdiğini belirtmişti.

"Çıplak gördüm"

Melek İpek, Ramazan İpek ile M.A.'yı öpüşürken gördüğünü kaydederek, doğum sebebiyle 10 gün boyunca annesinin yanında kaldığını ve evine geldiği zaman M.A.'yı çıplak bir biçimde yatakta gördüğünü ifade etmişti. Bunun üzerine sinir krizi geçirdiğini belirten Melek İpek, yine eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini, M.A'nın 3-4 ay süresince kendileriyle beraber kaldığını söylemişti.

"Ona da şiddet uyguladı"

Melek İpek, bir sene önce Ramazan İpek'in ayrılmak isteyen M.A.'yı kelepçelediğini ve fiziksel şiddet uyguladığını kaydederek, kendisinin müdahale etmeye çalıştığını ancak yine ölümle tehdit edildiğini aktarmıştı.

"Tecavüz etti"

Ramazan İpek'i öldürmeden önce olanları anlatan Melek İpek, Ramazan A. tarafından boğazının sıkıldığını ve bayıldığını, uyandığı zaman çıplak bir şekilde banyoda yattığını fark ettiğini söylemişti. Melek İpek, ellerinde kelepçe bulunduğunu ve cenin pozisyonunda olduğunu belirterek, eşi tarafından kendisine soğuk su tutulduğunu ve tecavüz edildiğini anlatmıştı. Ramazan İpek'in daha sonra duvarlarda bulunan kanları yıkadığını ifade eden Melek İpek'in anlattıkları kan dondurmuştu.