Şaşırtan hesaplama: Bütün koronavirüsler tek bir kola kutusuna sığabiliyor!

Kit Yates isimli İngiliz matematikçi, koronavirüse ilişkin oldukça şaşırtan bir araştırma gerçekleştirdi. Bath Üniversitesi'nden Yates, şu anda dünya genelinde iki kentilyona yakın koronavirüs parçacığı bulunduğunu tespit etti. Söz konusu matematikçi, bu hesaplamayı yaparken "koronavirüsün büyüklüğünü", "şu ana kadar kişinin koronavirüsle enfekte olduğunu" ve "enfekte olan bir kişinin vücudunda bulunan koronavirüs oranını" ele aldığını bildirdi.

Araştırmacılar, koronavirüsün küremsi bir yapıya sahip olduğunu ve çapının da 80 nanometre ile 120 nanometre arasında değiştiği hususunda aynı düşünceye sahip. Enfekte olan bir kişinin sisteminde viral yükün en yüksek düzeyinde 100.000.000.000 parçacığın bulunabildiği biliniyor. Her gün dünya genelinde yarım milyon vakanın kayıtlara geçtiğini aktaran Yates, bazı insanların semptom göstermemeleri, insanlardan bazılarının koronavirüs testi yaptırmamaları ve bazı ülkelerde test olanaklarının kısıtlı olması sebebiyle bu sayıyı 3 milyon olarak aldı.

Koronavirüsün çapı 100 nanometre

Yates, her bir koronavirüsün hacmini 523.000 nanometre küp olarak bulundu. Koronavirüsün çapını da 100 nanometre olarak kabul eden Yates, söz konusu sayıyı daha sonra dünya üzerinde bulunan toplam koronavirüs sayısı ile yani 2 kentilyon ile çarptığını kaydetti. Yates, bu çarpım sonucunda 120 mililitre sonucunu buldu.

Ufacık bir kutuya sığabiliyor

Yates, hacim hesabını yaparken koronavirüsün başak proteini içeren yapısını da değerlendirdiğini ve söz konusu yapının girintili çıkıntılı olduğunu ifade etti. Koronavirüslerin üst üste dizilmesi esnasında meydana gelecek boşlukların da göz önünde bulundurulması halinde dünyada bulunan bütün koronavirüslerin 160 mililitrelik bir yer kapladığını ifade eden Yates, sonuç olarak tüm hacmin bir kola kutusunun hacminden (330 mililitre) daha fazla olmadığına dikkat çekti. Yates, dünyada bir senedir yaşanan gelişmeler, sorunlar, güçlükler ve ölümlerin nedeninin ufacık bir kutuya sığabilmesinin hayret verici olduğunu aktardı.

Dünyada koronavirüs tablosu

- Dünya genelinde vaka sayısının en fazla olduğu ülke ABD (Amerika Birleşik Devletleri) olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ülkede şimdiye dek 28 milyon 2 bin 240 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 486 bin 922 ölüm gerçekleşti.

- Dünya genelinde vaka sayısının en fazla olduğu ikinci ülke Hindistan oldu. Burada şimdiye dek 10 milyon 880 bin 413 vaka saptanırken, 155 bin 484 kişi koronavirüsten öldü.

- Dünya genelinde vaka sayısının en fazla olduğu üçüncü ülke Brezilya olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ülkede şimdiye dek 9 milyon 716 bin 298 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 236 bin 397 ölüm gerçekleşti.

- Dünya genelinde vaka sayısının en fazla olduğu dördüncü ülke Rusya oldu. Burada şimdiye dek 4 milyon 27 bin 749 vaka saptanırken, 78 bin 687 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

- Dünya genelinde vaka sayısının en fazla olduğu beşinci ülke İngiltere olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ülkede şimdiye dek 3 milyon 998 bin 655 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 115 bin 529 ölüm gerçekleşti.