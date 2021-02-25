Sarkisyan ile Paşinyan birbirine girdi: İskender füzeleri çalışmıyor!

Ermenistan, Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ı 30 senedir işgal altında tutuyordu. Söz konusu ülke saldırgan tutumunu ve tacizlerini sürdürüyordu. Azerbaycan, 2020 senesinin Eylül ayında Ermenistan'ın saldırılarına karşı operasyon başlattı. Türkiye'nin desteğini alan Azerbaycan, Ermenilere sahada gereken cevabı verdi. Ağır kayıplara uğrayarak ateşkes imzalamak zorunda kalan Ermenistan, Karabağ'ın önemli bir kısmından geri çekildi.

İskender füzeleri tartışma başlattı

Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki yenilginin ardından Ermenistan'da hem halkın tepkisi hem de siyasi kargaşa sürerken yeni bir tartışma daha ortaya çıktı. Tartışmanın konusu ise Rus yapımı İskender füzeleri oldu.

Füzelerle sivilleri hedef alarak savaş suçu işleyen Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan, Rus yapımı İskender füzelerine ilişkin değerlendirme yaptı.

"Yalnızca yüzde 10'u patlıyor"

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, 44 gün süren Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Rus yapımı İskender füzelerinin kullanılması gerektiğini dile getirmişti. Bu açıklamaya değinen Paşinyan, İskender füzelerinin hiçbir şekilde kullanıma uygun olmadığına dikkat çekti. Paşinyan, söz konusu füzelerin yalnızca yüzde 10'luk bir bölümünün patladığını ifade etti.

"Yanıtı bildiği sorular sormasın"

Sarkisyan soruların yanıtını bilmesi ve yanıtını bildiği soruları da sormaması gerektiğini vurgulayan Paşinyan, Sarkisyan'ın niye İskender füzelerinin sadece yüzde 10'luk bölümünün patladığını sorması gerektiğini dile getirdi.

Rus yapımı İskender füzeleri, Ermenistan tarafından 2016 senesinde satın alınmıştı.

Eski Ermenistan Genelkurmay Başkanı Hakobyan, İskender füzelerinin Dağlık Karabağ Savaşı esnasında kullanıldığını ancak nerede kullanıldığını açıklamayacağını söylemişti. Bunun üzerine Ermenistan Başsavcılığı, söz konusu iddiaların inceleneceğini duyurmuştu. Ermenistan Özel Soruşturma Servisi, Hakobyan'ı ifade vermesi için çağırmıştı.

İskender füzesi nedir?

İskender füzesinin 415-500 km. menzile sahip olduğu biliniyor. 6-50 km. uçuş irtifasına sahip olan İskender füzesi aynı zamanda radara görünmüyor. Kısa menzilli balistik füze sistemi olan İskender füzesinin sahip olduğu konvansiyonel savaş başlıkları şöyle:

- Çok sayıda misket bombası,

- Termobarik,

- Yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı,

- Sığınak delici,

- Radarsavar görevleri için elektromanyetik darbe.

Rus yapımı İskender füzesi nükleer başlık da taşıyabiliyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 09:20