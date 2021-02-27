Sarıgül: Bizi beğenmeyen çekip gitmek zorunda kalacak!

Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül, Antalya'ya "İktidara Hazırlık Merkezi" olarak isim verdikleri binanın açılışı için Antalya'ya gitti. Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini muhafaza eden, üretime destek veren ve inançlara karşı saygılı olan bir siyasi parti olacağını söyledi.

"Türkiye'yi koruyacağız"

Hem muhalefetin hem de iktidarın koltuklarını koruma çabasında olduğunu ileri süren Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin ise Türkiye'yi koruyacağını söyledi. Sarıgül, değişimin karşısında duranların olacağını ancak Türk milletinin kararlı tavrı karşısında kendilerini beğenmeyenlerin çekip gitmek zorunda kalacaklarını söyledi.

"İlk olarak ana muhalefet olacağız"

Türkiye Değişim Partisi'nin ilk olarak ana muhalefet partisi, daha sonra da iktidar partisi olacağını belirten Sarıgül, şahsi tartışmalardan kaçınacaklarını ifade etti. Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi tarafından Türkiye gündeminin belirleneceğini kaydederek, tüm ulusu kucaklamayı hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye'deki siyasi partilerin Türk milletine umut vermediğini iddia eden Sarıgül, yüzde 20-25 oranında kararsız oy bulunduğunu söyledi. Sarıgül, söz konusu oyların muhalefete ve iktidara küsen oylar olduğunu belirtti. Bu oyların Türkiye Değişim Partisi'ne geleceğini ifade eden Sarıgül, 100'er oy değil küsen oyların olduğunu ifade etti.

"İlk seçimde iktidara geleceğiz" demişti

Sarıgül, daha önce yaptığı açıklamada, genel başkanlık makamının hizmet üretme yeri olduğunu belirterek, söz konusu makamın vakit harcama yeri olarak görülmemesi gerektiğini söylemişti. Ümraniye İlçe Başkanlığının açılışında söz veren Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin ilk seçimde iktidara geleceğini ifade etmişti.

"En demokratik parti"

Sarıgül, yeni bir siyaset anlayışı benimsediklerini kaydederek, Türk milletinin sıkıntılarına çözüm getirmeyi hedeflediklerini kaydetmişti. Türkiye'nin icraat konusunda büyük bir gereksinime ihtiyaç duyduğunu aktaran Sarıgül, kurduğu partinin "en demokratik parti" olacağını dile getirmişti. Sarıgül, siyasetin delege ağlarından kurtarılacağını ifade ederek, bu doğrultuda bir teşkilât modeli oluşturduklarını söylemişti. Türkiye'nin hiçbir siyasi partisinde demokrasinin olmadığını iddia eden Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin "Türkiye'nin tek demokratik partisi" olarak anılacağını söylemişti.

Genel başkan nasıl seçilecek?

Sarıgül, genel başkanın Türkiye Değişim Partisi üyeleri tarafından seçileceğine dikkat çekerek, iki dönem boyunca partinin iktidar olmasını sağlayamayan genel başkanların görevi bırakmak zorunda olacağını ifade etmişti.