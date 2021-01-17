Saray Masrafları 2021 Yatırım Programı Açıklandı! Marmaris ve Bitlis'te 2 Yeni Saray Geliyor

Yeni yılın gelmesiyle birlikte 2021 Yatırım Programı açıldı. Program kapsamında yeni yılda yapılması planlanan yazlık ve kışlık olmak üzere iki saray konusunu Sözcü Gazetesi'nden Erdoğan Sözer kaleme aldı. Yapılan açıklamaya göre 99 milyon TL ödeyerek Bitlis Ahlat'ta kışlık saray, 640 milyon 500 bin TL ödeyerek Marmaris'te yazlık saray inşaa edilecek.

2021 Yılı Yatırım Programı kapsamında paylaşılan verilere göre Ankara'da bulunan sarayın yıllık masrafları için ise 448 milyon 600 bin TL bütçe ayrıldı.

Marmaris Okluk Devlet Konukevi'ne bu yıl 20 milyon TL bütçe ayrıldı. Bitlis'teki Ahlat Köşkü'ne ise bu yıl 89 milyon lira bütçe ayrıldı.

2020 YILINDA 620 MİLYON TL MASRAF

Yeni yılın yatırım programı kapsamında açıklanan verilere göre devam eden projelere toplam 250 milyon lira bütçe ayrılırken, yeni projelere 198 milyon 600 bin TL bütçe biçildi. Bu rakamların toplamı olarak 2021 yılında 448 milyon 600 bin lira ödenek ayrılmış durumda.

Marmaris'te bulunan ve yazlık saray olarak bilinen Okluk Devlet Konukevi inşaatına 150 milyon lira bütçeyle 2018 yılında başlanmıştı. Beklentinin dışında maaliyetler çıkması ve yatırımın arttırılmasıyla birlikte Marmaris'te ki yazlık saray bugüne kadar 620 milyon 500 bin TL masraf yarattı. Bu yıl 20 milyon lira daha harcanmasıyla birlikte toplam maliyet 640.5 milyon liraya ulaşacak. Söz konusu işletmelerin yıl sonunda Cumhurbaşkanlığı'na devredileceği iddia edildi.

EK HİZMET BİNASINA 3 MİLYAR TL

Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Ek Hizmet Binası'na bugüne kadar toplam 2 milyar 972 milyon 800 bin lira ödeme yapıldığı belirtildi. 2021 yılı Yatırım Programı kapsamında ek hizmet binasına bu yıl 81 milyon TL daha harcanarak toplamda 3 milyar 53 milyon 800 bin liraya ek hizmet binası tamamlanmış olacak.

Cumhurbaşkanlığı Araçlarına 183.6 Milyon TL

Yeni yılda Cumhurbaşkanlığına satın alınacak 47 araç için 183 milyon 600 bin lira bütçe ayrıldı. Bu bütçeyle yeni zırhlı araçlar satın alınacak ve aynı bütçeyle mevcut araçların bakım-onarım hizmetleri gerçekleştirilecek. Ankara ve İstanbul'da mevcut durumda hazır kullanımda olan saraylar için ise 60 milyon TL bütçe ayrıldı. Sarayların bina bakım ve onarımı için ayrılan bu bütçeyle birlikte son 5 yılda sarayların masrafı 275 milyon 700 bin TL olacak.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 18:57