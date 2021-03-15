Sarah Everard protestolarına polis müdahalesi tepki çekti!

İngiltere'de Sarah Everard için anma etkinliği gerçekleştirildi. Polis tarafından söz konusu etkinliğe sert bir şekilde müdahale edildi. İngiliz basını, söz konusu polis müdahalesine geniş bir şekilde yer verdi. Polis ekipleri tarafından göstericilerin yerlerde sürüklendiğini ve Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick'e istifa çağrısında bulunulduğunu ifade eden gazeteler, Dick'in bu çağrıları kabul etmediğini ve göstericilerin de söz konusu müdahaleleri "utanç verici" olarak nitelendirdiğini aktardı.

Guardian

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, söz konusu anma etkinliğine niye müdahalede bulunulduğuna dair Londra Emniyet Müdürü Dick tarafından yapılan açıklamayı yeterli bulmadı. Londra Belediye Başkanı Khan, Dick'i herkesin önünde eleştirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan müdahaleye ilişkin bağımsız bir tahkikat başlatıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in Dick'e destek verdiği belirtilen haberde, söz konusu tepkilerin "protestolara müdahale konusunda polis ekiplerinin yetkisini artıran bir kanun teklifinin değerlendirildiği" bir döneme denk geldiği ifade edildi. Sivil toplum örgütleri tarafından bu kanun teklifi "temel hak ve özgürlüklere yönelik saldırı" olarak tanımlanıyor.

Sarah Everard için düzenlenen anma etkinliğinde yerlerde sürüklenerek kelepçelendiği görülen Patsy Stevenson isimli bir kadın, polis ekipleri tarafından yapılan müdahaleleri "utanç verici" olarak değerlendirdi. Stevenson, protesto gösterilerine yeniden katılım göstereceğini ifade etti.

Times

Times gazetesi, anma etkinliğinde yaşanan kargaşanın ardından Londra Emniyet Müdürü'nün görevde kalmaya çalıştığını bildirdi. Söz konusu gazetede yer alan haberde, Dick'in görevine devam edip etmeyeceği hususunda söz hakkına sahip olan Londra Belediye Başkanı'nın polis ekipleri tarafından yapılan müdahalelerden "Kabul edilemez!" olarak bahsettiği ifade edildi.

Metro

Metro gazetesi, yerlerde sürüklenerek kelepçelenen Stevenson'ın fotoğrafına yer verdi. Söz konusu gazete, Emniyet Müdürü Dick'in istifa etmeyeceğine dair ifadelerine yer verdi.

Daily Mail

Daily Mail gazetesi, polis ekipleri tarafından yapılan müdahaleleri "çirkin" olarak nitelendirdi. Söz konusu gazetede yer alan haberde, Emniyet Müdürü Dick'in istifa etmesi yönünde baskıların artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Daily Mirror

Daily Mirror gazetesi, Everard'ın cinayete kurban gittiği bölgeye binlerce kişi tarafından çiçekler bırakıldığını aktardı.

Daily Telegraph

Daily Telegraph gazetesi, İngiltere Başbakanı Johnson ile Emniyet Müdürü Dick'in görüşeceğini bildirdi. Dick'in "Anma etkinliğinin böyle sona ermesini dilemezdim. Fakat polis ekipleri, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin kanunları uygulamaya mecburdu." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

3 Mart 2021 tarihinde Sarah Everard, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir arkadaşını ziyaret etmiş, ardından yürüyerek evine dönmek istemişti. Kaybolan Everard'ın cesedine daha sonra Kent bölgesinde yer alan bir ormanlık bölgede ulaşılmıştı. Cinayete ilişkin Wayne Couzens isimli polis memurunun gözaltına alındığı öğrenilmişti. Söz konusu polis memuru, "cinayet" ve "zor kullanarak alıkoyma"dan suçlanmıştı. Polisin, arama çalışmaları esnasında "gece saatlerinde kadınların yalnız başlarına dışarı çıkmamaları gerektiğini" söylemesi tepkilere neden olmuştu.

Bunun üzerine kadınlar tarafından eylem çağrısında bulunulmuş ancak koronavirüs tedbirleri yüzünden anma etkinliğine müsaade edilmemişti. Yüksek Mahkeme'den bu konuda olumlu bir yanıt alınamamıştı. Fakat yüzlerce kadın, daha sonra Everard'ın cinayete kurban gittiği yerin yakınlarında bir araya gelmişti. Polis ekipleri tarafından anma etkinliğine sert müdahalede bulunulmuş, kadınlardan bazılarının acımasızca yerlerde sürüklendiği ve kelepçelendiği görülmüştü.