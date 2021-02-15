Şanlurfa’da MHP İlçe Binasında Tiktok Çeken Gençler Darp Edildi

Şanlıurfa’da yaşanan ilginç olayda, iddiaya göre 2 genç, mobilya teslim etmek için MHP’nin Viranşehir ilçe başkanlığı binasına gitti. Gençler burada, HDP’nin eski Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir’in sesiyle bir Tiktok videosu çekti. Görüntülerin yayılması üzerine, olay yargıya gitti ancak MHP teşkilatı Urfalı gençlerden şikayetçi olmadı. Buna karşın ilçe yönetiminden bazı kişiler, Tiktok’çuların peşini bırakmadı.

Gençler parti binasında darp edildi

MHP il teşkilatı, gençlerin serbest bırakılmasından sonra yakalanıp parti binasında darp edildi ve bu görüntüler soyal medyada paylaşıldı. Ancak darp videosunun ardından Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi.

Bu olayın ardından Tiktok videosu çeken gençlerle, onları darp edenler yeniden bir araya geldi. Gençleri dövdüğü iddia edilen kişilerden biri, açıklamasında “Bizi provokasyon içerisine çekmek isteyenlere sesleniyorum. Bu şahıslar (Sedat, Ferdi) benim yeğenlerimdir. Bir yaramazlık yaptılar ben de onlara kızdım, bu da kimseyi ilgilendirmez. Özellikle altını çiziyorum, Hiçbir siyasi partiyi ve hiçbir siyasi kuruluşu ilgilendirmez. Bizi kendi provokasyonlarınızın içerisine çekmekten vazgeçiniz. Kötü emellerinize alet etmeyin.” dedi.