Şanlıurfa’da Alacak Verecek Meselesi Ölümle Sonuçlandı! 2 Kişi Can Verirken 5 Kişi Yaralandı!

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinde dehşet verici bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma giderek şiddetlendi. Şiddeti giderek artan tartışma İlerleyen süreçlerde bir kavgaya döndü. Yaşanan korkunç olay Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelirken alacak verecek meselesi yüzünden başlayan korkunç olay kanlı bitti. Olay yerinde 5 kişinin can verip 2 kişinin ise yaralandığı öğrenilirken haberi duyanlar şoka uğradı. Yaşanan korkunç olayın Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinde meydana geldiği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. İşte Şanlıurfa’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga hakkında detaylı bilgiler…,

İlk olarak tartışma şeklinde başlayıp giderek şiddetlenen olay, bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sinir krizi geçirdiği öğrenilen taraflar kendisine hakim olamadı. Geçirilen kriz sonucu katil olup 2 kişinin ölümüne sebep olan saldırganlar, 5 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Yaşanan dehşet verici olay Şanlıurfa’da meydana gelirken giderek şiddetlenen tartışma kavga ile sonuçlandı. Son dakika haberine göre Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşanan iki grup arasında tartışma ilçeye yakın olan Mağaralar mevkiisinde meydana geldi. Alacak verecek meselesi sebebi ile taraflar Mağaralar mevkiisinde toplanırken tartışma giderek büyüdü ve kanlı bitti. Tarafların kriz geçirip şiddetli bir şekilde devam eden kavgası 2 kişinin canını aldı. Silahların kullanıldığı korkunç olayda saldırganların silahlarından çıkan mermiler 7 kişiye isabet etti. Olay sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişinin de yaralandığı haberi öğrenildi. Yaralanan kişiler 112 sağlık ekipleri tarafından ilçede bulunan devlet hastanesine kaldırılırken tedavi altına alındığı öğrenildi. Ancak hastaneye kaldırılan yaralılar arasında bulunan 33 yaşındaki M.K. ve 53 yaşındaki İ.K. doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybedip yakınlarını üzdü. Yapılan ihbar sonucunda polis ekipleri Şanlıurfa’da yaşanan korkunç kavga hakkında soruşturma başlatırken 3 kişinin de gözaltına alınıp karakola götürüldüğü haberi öğrenildi.