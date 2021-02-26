Şanlıurfa'da Minibüs Devrildi 12 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa'da korkunç bir olay meydana geldi. Tarım işçilerinin içerisinde bulunduğu minibüs devrildi. Minibüs sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi. Kontrolü kaybeden sürücü, tarım işçilerinin de içinde bulunduğu minibüsü devirip trafik kazası yaşanmasına sebep oldu. Çevredekiler yaşanan kazayı ihbar etti ve olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi geldi. Şanlıurfa –Diyarbakır yolunda yol kenarına devrilen minibüs içindeki yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı tarım işçilerinin hastanede tedavisi sürdüğü öğrenildi. İşte tarım işçilerinin içinde bulunduğu ve yol kenarına devrilen minibüs kazası hakkında detaylı bilgiler…

12 Tarım İşçisi Sağlık Ekipleri Tarafından Hastaneye Kaldırıldı

Edinilen son bilgilere göre ise araç içerisindeki 12 kişinin yaralanıp hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Şanlıurfa'da meydana gelen sonu kötü biten olayın sürücüsünün isminin Halil Keskinbıçak olduğu öğrenildi. Şanlıurfa-Diyarbakır arasındaki karayolunda seyir halinde olan araç, trafik kazasına sebep oldu. Kazayı yaşayan minibüsün plakasının 72 AT 788 olduğu öğrenildi. Araç, 30’uncu Kilometrede iken kaza yaşandı.

Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti ve Kaza Meydana Geldi

Seyir halinde bulunan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve minibüs yol kenarına devrildi. Şanlıurfa Diyarbakır arasındaki yolda seyir halinde olan aracın kaza geçirip devrilmesi sonucunda minibüs içerisinde bulunan 12 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olaya şahit olanlar hemen ihbarda bulundu. Çevredekilerin yapmış olduğu ihbar sonucu olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi geldi. Ekiplerin intikal ettiği alanda yaralılara ilk müdahale gerçekleştirildi. Devrilen minibüs içinde yaralanan 12 kişiye ilk müdahaleleri olay yerinde yapılırken tarım işçileri ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 12 yaralının son durumları henüz bilinmese de hastanede tedavilerinin sürdüğü bilgisi öğrenildi. Bununla birlikte hastaneye kaldırılan tarım işçilerinin Hilvan ilçesinden döndüğü ve tarım alanında çalıştığı ifade edildi.