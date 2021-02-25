Samsun'da Vakalar Artışa Geçti! Gizli Ekip Olaya El Attı

Samsun'da son zamanlarda vaka ayılarının artışa geçtiği gözlerden kaçmadı. Vali Zülkif Dağlı’nın kurmuş olduğu gizli ekip ise yine iş başında idi. Geçtiğimiz sene 2021’in son ayında kovid- 19 pozitif vakalarının yüksek seviyeye ulaşmasının ardından Vali, farklı bir çözüm yolu bulmuştu. Yakın korumalar ve fotoğrafçılardan oluşan 8 kişilik gizli bir ekip kente indi ve yoğunluk yaşanılan bölgeleri bir bir fotoğrafladı. Edinilen bilgilere göre Vali Zülkif Dağlı'nın kurmuş olduğu ekip, sahaya inip vatandaşın yoğun olduğu bölgelerin fotoğrafını çekiyor ve anında valiye ve emniyet görevlilerine bildiriyor.

Geçtiğimiz aylara göre artışın tekrar başladığı Samsun'da kısıtlama çalışmalarının arttırılması kararı alındı. Aynı zamanda ek tedbirler de beraberinde geldi. Samsun'un işlek caddelerinde ve kalabalık sokaklarında polis tarafından vatandaşlara hes kodu sorgulaması yapılıyor olduğu öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Vatandaşlar ise ilgili birimlere gönderilip vaka sayısının önüne geçilmesine çalışılıyor. Bununla birlikte işlek caddelerde yapılan anonslar ile birlikte Samsun halkı maske ve mesafe konusunda uyarı alıyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, son olarak bir konuşma gerçekleştirdi. Kovid- 19 hakkında aldıkları tedbirler ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Daha önceki günlerde sağlık çalışanlarının, kolluk kuvvetlerini ve yerel yönetimlerinin çalışmalarını çok iyi yapıp vaka sayısının kontrol altında olduğunu ve rakamların oldukça azaldığını söyledi. Ancak son verilere göre bu durum tersini gösteriyor. Vali Dağlı, bu durum karşısında mücadeleye devam edeceklerini bildirdi. İlgili gelişmenin sebebi olarak ise birkaç ailenin yoğun şekilde bir araya toplanıp buluşma yaptığını gösterdi. Aynı zamanda cenazelerde 30 kişi sınırlaması bulunmasına rağmen yoğun bir şekilde katılım görülmesi ve bu durumun bir diğer sebebi olarak görüldü.

Samsun Valisi halkına seslendi ve bir ricada bulundu. Hemşerilerinden kırsalda, mahallelerde tanıdıkları ile bir araya gelmekten kaçınmak gerektiğini belirten Dağlı, toplanıp 2-3 gün vakit geçirme şeklinde yapılan etkinliklere devam edilmemesi gerektiği hakkında konuştu. Aynı zamanda cenazelere de 1. derece yakınlar dışında katılım gösterilmemesi gerektiğine vurgu yapan Samsun Valisi, bu konuların oldukça önem teşkil ettiğini belirtti.