Samsun'da Hızlı Vaka Artışı Nedeniyle İlkokullarda Yüz Yüze Eğitime Ara Verildi

Samsun'da artan vakalar sebebiyle, Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantı yaparak yeni kararlar aldı. Alınan yeni kararlar, belirlenen tarihler itibariyle uygulanmaya başlanacak. Alınan kararlar ile Samsun'da yaşanılan hızlı koronavirüs vaka sayısının önüne geçilmesi hedefleniliyor.

Samsun'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, şehirde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısının daha fazla artmaması amacı ile, 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantıda koronavirüs salgını sebebiyle bir dizi yeni önlemler aldığını vurguladı.

Koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulunca yayımlanan haritada, Samsun'un ilinin çok yüksek risk grubunda bulunan iller arasında olduğunu dikkat çeken duyuruda şu açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, salgının önlenmesi ve Samsun halkının istenmeyen etkilerden korunmak amacı ile Samsun genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerinde 12 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni tedbirler alınmasına karar verildiğini, Samsun ilinin bakan sayısındaki artışın önlenmesi amacı ile özel ve resmi ilkokullarda 1. 2 ve 3. ve 4. sınıflarda uzaktan eğitime geçirmesi, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin devam etmesi kararlaştırıldı. 15 Şubat itibari ile yüz yüze eğitime başlayan köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze eğitime devam edilecektir. Özel gereksinimli öğrenciler için ise hizmet veren özel eğitim okullarının yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin de devam etmesi kararı alındığına yönelik açıklama yapıldı

Yapılan açıklamada, okul öncesi eğitim kurumlarında (bağımsız anaokulu) ve okul bünyesinde bulunan ana sınıflarında eğitim öğretimin devam edeceği belirtilerek, "8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme, yetiştirme kursları ve takviye kurslarında yüz yüze eğitime, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflarda uzaktan eğitime devam edilecektir." Açıklaması yapıldı.