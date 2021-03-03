Sami Yüzer Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında?

Hattat Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Hattat ve sevgilisi Sami Yüzer’in eve gelen kuryeyi hapsedip işkence yapması gündeme bomba gibi düştü. Tüm sosyete tarafından konuşulan konu bir skandal olarak değerlendirildi. İpek Hattat ve Sami Yüzer isimli sevgilisi şirket tarafından eve gönderilen Renas D. İsimli kuryeyi eve hapsetti. Saatler boyu dışarı evden dışarı çıkmasına çift tarafından izin verilmeyen kurye, son olarak polisler tarafından kurtuldu. Hattat Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Hattat’ın Sami Yüzer isimli sevgilisinin kim olduğu ve hayatı ise merak konusu oldu. İşte konu hakkında detaylı bilgiler…

Hattat Holding yönetim kurulu üyesi İpek Hattat, bugüne kadar komşuları tarafından sık sık şikayet edilmiş bir isim. Hatta sicili kabarık olan ünlü ismin son yaptıkları ise çok konuşulan konular arasında girdi. Bir işkence iddiası ile gündeme gelen yönetim kurulu üyesi İpek Hattat ve sevgilisi Sami Yüzer, magazin dünyasında bomba bir etki yarattı.

Yapılan iddialara göre tablet tamiri için eve gelen Renas D. İsimli kurye, çift tarafından hapsedildi ve işkenceye maruz bırakıldı. Hattat’ın kırılan tabletini tamir edemeyen şirket kuryesi, sevgililer tarafından uzun süre işkence gördü. İddialara göre, tablet tamiri için eve gelen kurye tekrar dışarı çıkamadı. Üzerine kapı kilitlenen Renas D. isimli kurye, saatlerce çift tarafından hakarete uğradı ve işkence gördü. Ünlü çift tarafından alıkonulan kurye, ihbar sonucunda eve gelen polis tarafından kurtarıldı.

Uzun süre boyunca kuryesine ulaşamayıp haber alamayan şirket, polis ekiplerini arayıp durumu anlattı. Yapılan ihbar sonucunda Hattat çiftinin evine gelen polis ekipleri iki saatlik beklemenin sonunda gerekli izinleri aldı ve İpek Hattat’ın evine giriş yaptı. İsimleri işkence ile anılan Hattat Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Hattat, sevgilisi Sami Yüzer ve şoförlerinin gözaltına alındığı bilgisi öğrenildi. Yaşanan şok edici olay hakkında eve gelen kuryeye saatlerce işkence yapan İpek Hattat’ın olay sırasında aşırı derecede alkollü olduğu öne sürüldü.