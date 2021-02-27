Salgın döneminde "zayıf arkadaşlık" önem kazandı!

Koronavirüs salgını döneminde eve kapanmanın zorunlu hale gelmesiyle birlikte sosyal ilişkiler de askıya alındı. Kafe ve restoranların da kapanmasıyla sık sık gerçekleşen arkadaş buluşmalarına ara veridli. Dışarı çıkmak ve çalışmak zorunda kalınsa bile akşam saatlerinde ve hafta sonunda evde kalan kişiler kendini dizi ve filmlere verdi. Bu dönemin insanların psikolojileri üzerinde ciddi etkilerinin bulunduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog M. Berk Karaoğlu, sosyal varlık olan insanın bu değişikliklerden etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Hürriyet gazetesinden Selin Irmak Kaçmaz'ın yaptığı habere göre, Karaoğlu, sosyalleşmeye çalışan insanların her zaman bu sosyalliği yeniliklerle tatlandırmak isteyeceğini kaydetti. M. Berk Karaoğlu, insanların duyularını ve düşüncelerini paylaşmak istediği bazı insanların varlığını zaman zaman hissetmek istediğini aktardı. Bu kişilerin her zaman yakın çevreden ve aileden oluşmayacağını dile getiren Karaoğlu, "zayıf arkadaşlık" denilen ve zaman zaman görüşülen arkadaşlara bu dönemde daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu insanlarla sürekli olarak görüşülmediği için birçok görüşlerinin daha orijinal olabileceğini aktaran Karaoğlu, bu kişilerin adeta dışarıdan bakan bir "üçüncü göz" olduğunu kaydetti.

"Kendini gerçekleştirme ve yenilik arzusu"

Pandemi döneminde insanların zayıf arkadaşlıklara daha fazla ihtiyaç duyduğunu aktaran Karaoğlu, bunun sebebinin anlayış görme, hislerini anlata ve kendini gerçekleştirme arzusu olduğunu söyledi. Karaoğlu, bu arkadaşlıkların amacının hayata yeni bir anlam katma arayışı olduğunun altını çizdi. Karantina döneminde insanların çeşitli duygu geçiş dönemleri yaşadığını ifade eden Karaoğlu, insanların yeni hobiler edinmesinin önemine değindi. Bu sürecin orta vadede sona ereceğini ve normalleşmenin geleceğini aktaran Karaoğlu, geleceğe umutla bakmak gerektiğinin altını çizdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 16:54