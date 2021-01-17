Sakarya'da Polislerin Kartopu Eğlencesi Sosyal Medyanın Gündeminde

Sakarya'nın Hendek ilçesinde görülen yoğun kar yağışının ardından, kentteki sokağa çıkma kısıtlamasından ötürü zaman geçiren polis ekipleri, yoğun kar yağışını kartopu oynayarak değerlendirdi. Polislerin yanı sıra, vatandaşların da dışarı çıkarak katıldığı kar eğlencesinde bir kış mevsimi klasiği olan kartopu oynandı.

Polislerin kartopu oynadığı anlar böyle görüntülendi

Sakarya il emniyet müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, Hendek merkezinde etkisini artıran kar yağışının tadını işte böyle çıkardı...

Polislerin kartopu eğlencesi için sosyal medyada birçok kişi yorum yaptı