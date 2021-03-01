Sahte valiler Fatih Terim'i dolandırmaya çalıştı!

Kocaeli'de iş insanlarına yönelik dolandırıcılık girişiminde bulunuldu. Konuya ilişkin şikâyetlerin artmasının ardından polis ekipleri faaliyete geçti. Polis ekipleri, hem fiziki hem teknik takibin ardından Türkiye'de iş insanlarına telefonla ulaşan kişilerin kendilerini vali veya özel kalem müdürü olarak gösterdiklerini tespit etti. Söz konusu ekipler, şüphelilerin ventilatör bağışı, lösemili çocuklara yönelik tedavi ve tekerlekli sandalye için para talebinde bulunduklarını belirledi. Bu kişilerin kimlikleri ortaya çıkarıldı.

5 kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri tarafından İstanbul ve Tekirdağ'da operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında polis ekipleri tarafından 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 3'ünün serbest bırakıldığı öğrenildi.

İş insanlarını dolandırma girişiminde bulundukları tespit edilen K.Y. ve Ş.U.'nun, 2020 senesinin sonu itibarıyla 11 iş insanına ulaştıkları tespit edildi. Tekirdağ, Kahramanmaraş, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'de bulunan 11 iş insanından 41 bin 600 lira alındığı ortaya çıkarıldı. Dolandırıcıların söz konusu iş insanlarından talep ettikleri paraları kendilerine ait banka hesaplarına yollattıkları belirlendi. Savcılık tarafından verilen talimat üzerine bu paraların bloke edildiği öğrenildi.

Fatih Terim'i de dolandırmaya çalıştılar!

Dolandırıcıların hedefindeki 5 kişinin durumu anlayarak kurtulduğu belirtildi. Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in de dolandırılmaya çalışıldığı öğrenildi. Dolandırıcıların telefonla ulaştıkları Terim'den lösemili çocuklar için para talebinde bulundukları tespit edildi. Durumu fark eden Terim'in emniyete giderek ihbarda bulunduğu ifade edildi.

Farklı mağdurların da bulunduğu öngörülen olaya ilişkin K.Y. ile Ş.U.'nun gözaltına alındığı ve daha sonra adliyeye gönderildiği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 14:09