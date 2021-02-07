Sahte İzin Belgesi İle Sokağa Çıktılar, Bakın Ne Oldu!

Koronavirüs kısıtlamaları, Cuma akşam 9’da başladı ve Pazartesi günü sabah 05’e kadar tüm yurtta geçerli olacak. Ancak bazı vatandaşlar, koronavirüs kısıtlamalarını bir şekilde delmeyi deniyor. Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda, 2 genç de bu konuda son örnek oldu.

İzin belgeleri sahte çıktı!

İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ahmet Türkel Çevre yolunda, sokağa çıkma yasakları kapsamında rutin uygulamalar yaptı. Ekipler tarafından durdurulan bir otomobilde yer alan 20 ve 19 yaşlarındaki iki gence izin belgeleri soruldu. Bunun ardından polisler, gençlerin verdiği izin belgesini kontrol etti. Ancak belgenin sahte olduğu belirlendi.

Polisler, sahte izin belgesi ile sokağa çıkan iki gence, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmelerinden ötürü 6 bin 300 TL para cezası uyguladı.