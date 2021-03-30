Sahte Doktor Epilepsi Hastasına Amonyak Döküp Dua Etti

Parda N. isimli hasta epilepsi hastalığından kurtulmak için sözde alternatif tıpa başvurdu. Tedavi olmak amacı ile araştırma yapmadan sahte doktora ulaşan talihsiz adam, uygulanan tedavi yöntemi ile az kalsın ölüyordu. Sözde alternatif tıpçı olan sahte doktor Talgat Abashov epilepsi hastalığından kurtulmak isteyen genç adamın ağzına ve burnuna amonyak döktü ve sonrasında dua okuyarak hastalığı geçirmeye çalıştı. sahte doktorun uyguladığı tedavi yöntemi ile ölümden dönen hasta ciğerlerine kadar amonyak doldu. İstanbul’da meydana gelen korkunç olan sonrasında yurtdışına kaçmaya çalışırken İstanbul havaalanında yakalanan dolandırıcı doktor tutuklandı ve ardından polis ekipleri tarafından cezaevine gönderildi.

Türkmenistan kökenli genç hasta, epilepsi hastalığından kurtulmak istiyor idi. Bu sebeple alternatif tıpa başvurdu. Uygulanan tedavi yöntemi ile ölümden dönen genç hasta yaşadıkları ile deliye döndü. Korkunç olay geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşandı. Epilepsi hastalığı bulunan Türkmenistan kökenli vatandaşın ailesi Parda N.’yi tedavi etmek için birçok yola başvurmuştu. Son olarak alternatif tıptan da yardım alabileceklerini düşünen aile, sahte bir doktorun pençesine takıldı.

Hasta epilepsi nöbeti geçiriyordu. Bu yüzden ailesi panik içerisinde harekete geçti ve tedavi yöntemi aradı. Hiçbir araştırma yapmadan sahte doktor ile irtibata geçen aile, az kalsın kardeşlerini ölüme götürüyordu. Tedavi için sayısız kere hastaneye başvuran ancak sonuç alamadıklarını belirten aile, hastasını sahte doktor Talgat Abashov’un yanına götürdü. Abashov ise yere uzanmış halde duran genç hastanın ağzına ve burnuna amonyak döktü ve çeşitli dualar okumaya başladı.

Dökülen amonyak etkisi ile kendinden geçen Epilepsi hastası genç bir süre sonra fenalaştı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ciğerlerine kadar amonyak dökülen hastaya geç müdahale edilmesi durumunda hayatını kaybedeceği öğrenildi. Diğer taraftan sahte doktor hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.