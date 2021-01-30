Sağlık personeli aşılama için karlı dağları yürüyor!

Türkiye'de toplu aşılama programı kesintisiz şekilde sürüyor. Ülkemizde şu ana kadar 1 milyon 940 binden fazla kişi aşılandı. Hastanelerde koronavirüs hastalarını tedavi etmek için yoğun bir şekilde çalışan sağlık personeli, şimdi de aşılama programı kapsamında vatandaşlara aşı yapmak üzere karlı dağları yürüyor.

Yolda kaldılar

Muş'ta bulunan Serinova beldesine ikamet eden Saadet Tuncel'i aşılamak üzere harekete geçen sağlık personeli yolda kaldı. Kar yağışının etkisini gösterdiği bölgede yolda kalan sağlık personeli asla pes etmedi. Sağlık personeli, Aydıngün mezrasında ikamet eden Saadet Tuncel'e aşı yapmak için karlı dağlarda iki kilometre yol kat etti. Hava şartları kötü olmasına rağmen sağlık personeli motivasyonundan hiçbir şey kaybetmedi. Saadet Tuncel'e aşı yapan sağlık personeli, daha sonra aşı yapacakları diğer kişilerin yanına gitmek için yeniden yürümeye başladı.

"Yürüyerek geldiler"

Saadet Tuncel'in oğlu sağlık personelinin gösterdiği fedakârlığa ilişkin açıklamada bulundu. Sağlık personelinin annesine aşı yapmak üzere geldiğini belirten Sefa Tuncel, ekibe ait aracın yolda kaldığını, bunun üzerine sağlıkçıların yaya olarak Aydıngün mezrasına geldiklerini ifade etti. Sefa Tuncel, sağlık personelinin yürüyerek Aydıngün mezrasına kadar çıktıklarını ve annesini aşıladıklarını söyledi.

"Aynı yolu geri döneceğiz"

Mürsel Serçek isimli doktor, kar yağışı nedeniyle araçlarının Aydıngün mezrasına kadar gidemediğini belirterek, bu nedenle yürümek zorunda kaldıklarını ve Saadet Tunceli’ye aşı yaptıklarını ifade etti. Araçlarının Aydıngün mezrasına iki kilometre uzaklıkta yolda kaldığını aktaran Mürsel Serçek, söz konusu vatandaşa ulaşmak zorunda olduklarını, bu nedenle yolun kalan kısmını yürüyerek gittiklerini aktardı. Mürsek Serçek, evde ısındıklarını belirterek, aynı yolu yeniden dönmek zorunda olduklarını söyledi.

Toplu aşılama süreci ne durumda?

Çin ile 50 milyon dozluk CoronaVac aşısı için anlaşma sağlayan ve şu ana kadar bu dozların 13 milyonunu teslim alan Türkiye'de ilk aşıyı Sağlık Bakanı Koca 13 Ocak günü yaptırmış, hemen ardından Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri aşılanmıştı. 14 Ocak günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı yapılmasının ardından sağlık personeline yönelik aşılama süreci başlamıştı. 19 Ocak günü huzurevleri ve bakım evlerinde kalan kişiler ile 90 yaş ve üstü vatandaşlar aşılanmaya başlamış, 21 Ocak günü ise eczacılar ve 85 yaş ve üstü kişilere yönelik aşılama başlamıştı. 25 Ocak günü 80 yaş ve üstü kişiler aşılanmaya başlamış, 28 Ocak günü ise 75 yaş ve üstü kişilere yönelik aşılama süreci başlamıştı. 65 yaş ve üstü vatandaşların tamamının ilk aşamada aşılanması planlanıyor.

65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik aşılamadan sonra ne olacak?

65 yaş ve üstü vatandaşlardan sonra bakanlık çalışanları, polis ve zabıta ekipleri, öğretmenler ve öğretim üyeleri, gıda ve lojistik alanında çalışan kişiler gibi kritik görevlerde bulunan vatandaşlar aşılanacak. Bu aşamadan sonra ise kronik rahatsızlıkları olan kişilere öncelik verilmek üzere 18 yaş üstü tüm vatandaşlar aşılanacak. Türkiye'de şu ana kadar 1 milyon 940 binden fazla insan aşılandı.

Randevu nerelerden alınabiliyor?

Koronavirüs aşısında öncelikli olan kişiler, "enabiz.gov.tr" ve "mhrs.gov.tr" gibi sitelerin yanı sıra "e-Nabız" ve "Merkezi Hekim Randevu Sistemi" gibi uygulamalar üzerinden randevu alabiliyorlar. Öte yandan, isteyen kişiler "Alo 182" hattı ile irtibat kurarak randevu alabiliyorlar.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021, 13:12