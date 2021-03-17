Sağlık hizmetleri aksadı, 220 binden fazla çocuk öldü!

Koronavirüsün sağlık alanında yarattığı aksamalar sebebiyle Güney Asya'da 220 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiği öngörülüyor. Konuya ilişkin rapor BM (Birleşmiş Milletler) tarafından yayımlandı. Söz konusu raporda, Sri Lanka, Pakistan, Bangladeş, Hindistan, Nepal ve Afganistan'daki mevcut durum değerlendirildi.

Koronavirüs sürecinden en fazla olumsuz yönde etkilenen grupların ergenlik çağındakiler, çocuklar ve kadınlar olduğu ifade edilen raporda, Güney Asya'da şimdiye dek 13 milyona yakın koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 186 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Asya ülkeleri dâhil olmak üzere çok sayıda ülkede koronavirüsün kontrol altında tutulabilmesi için yoğun tedbirler hayata geçirildi. Gıda ürünleri satan dükkânlar, eczaneler ve hastaneler faaliyet göstermeye devam ederken, diğer yerlerin çoğu kapalı tutuldu.

5 yaşın altında 228 bini aşkın çocuk öldü

BM (Birleşmiş Milletler) tarafından yayımlanan raporda, koronavirüs sürecinde hükümetler tarafından yürütülen politikaların ekonomi, eğitim, sosyal hizmetler ve sağlık alanlarına etkisi değerlendirildi. Söz konusu raporda, Sri Lanka, Pakistan, Bangladeş, Hindistan, Nepal ve Afganistan'da aşılama ve beslenme yardımları dâhil olmak üzere çok sayıda alanda karşılaşılan sıkıntılar yüzünden 5 yaşın altında olan 228 bini aşkın çocuğun hayatını kaybettiği kaydedildi.

Çocuklara yönelik aşılama azaldı

Nepal ile Bangladeş'te aşırı yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altında olan çocuklarda yüzde 80 oranında azalma kaydedildi. Pakistan'da çocuklara yönelik aşılama yüzde 65 oranında azalırken, Hindistan'da çocuklara yönelik aşılama yüzde 35 oranında azaldı.

Çocuk ve anne ölümleri arttı

2020 senesinde Bangladeş'te çocuk ölümleri yüzde 13 oranında artarken, Hindistan'da çocuk ölümleri yüzde 15,4 oranında artış gösterdi. 2020 senesinde Pakistan'da anne ölümleri yüzde 21,3 oranında artarken, Sri Lanka'da anne ölümleri yüzde 21,5 oranında artış gösterdi.

İstenmeyen gebelikler arttı

Öte yandan, doğum kontrolünün sağlanamaması nedeniyle 3,5 milyon tane istenmeyen gebelik vakasının bulunduğu öngörülüyor. Bunlardan 400 binini küçük yaşlardaki insanlar oluşturuyor.

Sağlık hizmetlerinde sıkıntı yaşanıyor

Güney Asya ülkeleri hala koronavirüs vakalarındaki artışı kontrol altına almaya çalışıyor. Hindistan'da ülke genelindeki koronavirüs tedbirlerine 2020 senesinin Haziran ayında son verildi. Fakat söz konusu ülkenin bazı noktalarında tedbirlere aralıklı olarak hala devam ediliyor.

Sağlık hizmetlerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle diğer hastalıkların yol açtığı can kayıpları da arttı. HIV/Aids, tifo, sıtma ve tüberküloz nedeniyle tedavi altına alınamayan 5 bin 943 insanın yaşamını yitirdiği bildirildi.