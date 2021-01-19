Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Yasak kaldırıldı

Türkiye'de koronavirüs sürecinde yoğun bir şekilde çalışan ve aileleriyle bir araya gelemeyen sağlık görevlilerini sevindirecek bir haber geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık görevlilerine yönelik getirilen izin yasağı kaldırıldı. Sağlık çalışanları artık kamu sağlığı hizmetlerinde aksamaya neden olmayacak biçimde ücretsiz izin ve senelik izin kullanabilme imkânına sahip olacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından il sağlık müdürlüklerine yollanan yazıda, DSÖ tarafından "pandemi" olarak ilan edilen koronavirüsle mücadelenin aralıksız ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi, koronavirüsün yayılımının önüne geçilebilmesi ve mücadelede yer alan personelin muhtemel tehlikeye karşı korunabilmesi için alınması gereken önlemlere ilişkin bazı düzenlemelere gidildiği ifade edildi. Bu kapsamda 27 Ekim 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığının taşra teşkilâtı ile merkez teşkilâtında görev yürüten personele ilişkin senelik izin, emeklilik, muvafakat ve istifa konularında düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı.

İzin kullanabilecekler

Büyük bir fedakârlık göstererek koronavirüsle mücadele eden sağlık personeline ilişkin yeni düzenlemelere gidildiği belirtilen yazıda, kamu sağlığı hizmetlerinde aksamaya neden olmayacak biçimde senelik izin taleplerinin değerlendirmeye alınacağı ve sağlık personeline izin verileceği bildirildi. Yazıda, yine kamu sağlığı hizmetlerinde aksamaya yol açmayacak biçimde sağlık personeline her türlü ücretsiz izin verileceği ifade edilerek, radyoaktif ışınlarla çalışan sağlık personeline verilmesi zorunlu olunan bir aylık sağlık izninin gerekli görülen zamanlarda kullandırılacağı belirtildi.

Sağlık tesislerinde görev yürütürken farklı kamu kurum ve kuruluşlarına atamasını isteyen ve ataması gerçekleştirilen sağlık personelinin ayrılışının yapılmayacağı kaydedilen yazıda, farklı kamu kurum ve kuruluşlarına atamasını isteyen sağlık personeline şu anda muvafakat verilmeyeceği bildirildi. Fakat kamu kurum ve kuruluşlarına idareci olarak atanacak sağlık personeli ile üniversitelere öğretim üyesi olarak atanacak sağlık personeline muvafakat verileceği kaydedildi.

Emeklilik işlemleri başlatılabilecek

Emekliliğini isteyen sağlık personelinin bu talebinin yerine getirileceği ve gerekli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi. 27 Ekim 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen genel yazının 1'inci, 4'üncü, 6'ncı, 10'uncu ve 12'nci maddelerinin hala geçerli olduğuna dikkat çekildi.

Koronavirüs sürecinde çok yorulan ve bir süredir izin kullanmasına izin verilmeyen sağlık personeli için bu haber ilaç gibi geldi. Pandemi boyunca yoğun bir şekilde çalışan ve koronavirüs hastalarının tedavisi için canla başla mücadele eden sağlık görevlileri artık senelik izin veya ücretsiz izin kullanabilme imkânına sahip olacak. Türkiye'de günlük tespit edilen koronavirüs vakalarının azalması sağlık sisteminin üstündeki yükü de azaltmış durumda. Bundan sonraki süreçte kurallara uymaya devam etmek ve sağlık görevlilerini yeni bir krizin içerisine sokmamak için çaba harcamak gerekiyor.