Sağlık Çalışanlarına Müjde! Bakan Koca'dan Ek Ücret Müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Sen Başkanlar Kurulu tarafından düzenlenen toplantıya katılarak sağlık çalışanlarına yönelik bazı açıklamalar ve müjdeli haberler verdi.

Sağlık Çalışanlarına Müjde! Bakan Koca'dan Ek Ücret Müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Sen Başkanlar Kuruluna hitap etti,  sağlık çalışanlarının aldığı ek ücretler de hakkaniyet eksikliğinin farkında olduklarını ve daha adaletli bir ek ödeme sisteminin getirilmesi adına köklü bir revizyon çalışması konusunda  gündemlerinde olduğunu dile getirdi.

Açıklamanın devamında ise,  nöbet ücretlerinin düşüklüğünden bahseden koca farklı yorumlarla bilen mevzuat nedeni ile yapılan farklı ödemeler konusunda farkında olduklarını bu konuda yapılacak düzenlemelerde taraftarların  ve  desteğine ihtiyaçları olduklarını vurguladı.

Bakan Koca,  Sağlık Sen 6. Dönem 6 Başkanlar Kurulu Toplantısına  katıldı.  Altıncısı  düzenlenen Başkanlar Kurulu toplantısına katılım gösteren Bakan Koca,  yönetim kurulu üyeleri haricinde 96 Şube başkanına da hitap etti. 

 Pandemi sürecinden bu yana sağlık çalışanlarının çok zor şartlar  altında çalıştığını,  hayat vermek adına kendi hayatlarını feda ettiklerini  vurguladı.  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamanın devamında ise,  sağlık çalışanlarının saatlerce maske tulum gözlük  giyerek,  en insani ihtiyaçlarını bile biriktirerek  ter akıtmaktadır.  Bütün önlemlere rağmen pandemiden etkilenen ve koronavirüse  yakalanıp bu hastalığa yenik düşen sağlık çalışanlarına da dikkat çekti.

Ayrıca konuşmasında sağlık çalışanlarının mevcut haklarını da  es geçmeyen Bakan Koca,  sağlık çalışanlarına  gönüllerinden geçen karşılığı veremediklerini ifade etti.  Ülkenin mevcut  mali durumuna göre sağlık çalışanlarına en iyisini vermeye gayret ettiklerini ayrıca sağlık personellerinin almış olduğu ek ücretlerde de hakkaniyet eksikliğinin olduğuna dikkat çekti.  Ayrıca  ilerleyen günlerde daha adaletli bir ek ödeme sisteminin gerçekleştirilmesi de gündemlerinde  olduğunu dile getirdi.  Bakan Koca açıklamasının devamında ise nöbet ücretlerinin düşüklüğünden de söz etti, sağlık çalışanlarının sorunlarının farkında olduklarını ve bu sorunların giderilmesine yönelik yoğun çalışmalar gerçekleştirildiğini  dile getirdi.  Açıklamanın sonunda ise Bakan Koca’’  Her türlü fedakarlığı gösteren sağlık çalışanlarımızın çok şeyi hak ettiğine inanıyorum.  Burada ses birliği halinde sorunları çözeceğimize  inanıyorum.  sorunların farkında olduğumuzun bilinmesini istiyorum’’  açıklamasını yaptı.

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