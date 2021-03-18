Sağlık Çalışanlarına Müjde! Bakan Koca'dan Ek Ücret Müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Sen Başkanlar Kuruluna hitap etti, sağlık çalışanlarının aldığı ek ücretler de hakkaniyet eksikliğinin farkında olduklarını ve daha adaletli bir ek ödeme sisteminin getirilmesi adına köklü bir revizyon çalışması konusunda gündemlerinde olduğunu dile getirdi.

Açıklamanın devamında ise, nöbet ücretlerinin düşüklüğünden bahseden koca farklı yorumlarla bilen mevzuat nedeni ile yapılan farklı ödemeler konusunda farkında olduklarını bu konuda yapılacak düzenlemelerde taraftarların ve desteğine ihtiyaçları olduklarını vurguladı.

Bakan Koca, Sağlık Sen 6. Dönem 6 Başkanlar Kurulu Toplantısına katıldı. Altıncısı düzenlenen Başkanlar Kurulu toplantısına katılım gösteren Bakan Koca, yönetim kurulu üyeleri haricinde 96 Şube başkanına da hitap etti.

Pandemi sürecinden bu yana sağlık çalışanlarının çok zor şartlar altında çalıştığını, hayat vermek adına kendi hayatlarını feda ettiklerini vurguladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamanın devamında ise, sağlık çalışanlarının saatlerce maske tulum gözlük giyerek, en insani ihtiyaçlarını bile biriktirerek ter akıtmaktadır. Bütün önlemlere rağmen pandemiden etkilenen ve koronavirüse yakalanıp bu hastalığa yenik düşen sağlık çalışanlarına da dikkat çekti.

Ayrıca konuşmasında sağlık çalışanlarının mevcut haklarını da es geçmeyen Bakan Koca, sağlık çalışanlarına gönüllerinden geçen karşılığı veremediklerini ifade etti. Ülkenin mevcut mali durumuna göre sağlık çalışanlarına en iyisini vermeye gayret ettiklerini ayrıca sağlık personellerinin almış olduğu ek ücretlerde de hakkaniyet eksikliğinin olduğuna dikkat çekti. Ayrıca ilerleyen günlerde daha adaletli bir ek ödeme sisteminin gerçekleştirilmesi de gündemlerinde olduğunu dile getirdi. Bakan Koca açıklamasının devamında ise nöbet ücretlerinin düşüklüğünden de söz etti, sağlık çalışanlarının sorunlarının farkında olduklarını ve bu sorunların giderilmesine yönelik yoğun çalışmalar gerçekleştirildiğini dile getirdi. Açıklamanın sonunda ise Bakan Koca’’ Her türlü fedakarlığı gösteren sağlık çalışanlarımızın çok şeyi hak ettiğine inanıyorum. Burada ses birliği halinde sorunları çözeceğimize inanıyorum. sorunların farkında olduğumuzun bilinmesini istiyorum’’ açıklamasını yaptı.