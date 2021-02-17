Sağlık Çalışanını 13 Kez Bıçaklayarak Öldürmüştü! Mahkemede Yaptığı Savunma ise Şok Etkisi Yarattı

15 Haziran 2020 tarihinde Maltepe’de sağlık çalışanı olan 36 yaşındaki Ayşegül Aktürk 13 kez bıçaklanarak öldürülmüştü. 29 yaşındaki tutuklu sanık Muharrem Eralp ise ilk kez hakim karşısına çıkıp açıklamalarda bulundu. Sanık Muharrem Eralp yapmış olduğu şok edici savunmada intihar etme düşüncesi içerisinde olduğunu ve kendisini kaybettiğini ifade etti. 36 yaşındaki sağlık çalışanını bıçaklarken bıçak darbelerini kendisine yaptığını düşündüğünde ve o gün korkunç olayın yaşandığı sırada kaldırım gibi bir şeyin üzerinde olduklarını açıklarken sağlık çalışanının sırt üstü yere düştüğünü kendisinin de elinde bıçak ile birlikte onun üzerine düştüğünü gördüğünü belirtti.

İntihar düşüncesi içerisinde olan Muharrem Eralp, iddiasına göre düştüğü yerden kalktığında ise onu bıçaklar içerisinde gördüğünü açıkladı. Yaşanan korkunç olayın ardından bıçağı sakladığı iddiası ile yargılanan tutuksuz sanık baba Bayram Eralp ise suçlamaları reddetti ve yaptığı açıklama ile adeta pes dedirtti. Baba Bayram Eralp sülalesinde hiçbir şekilde suça karışmış olmadığını belirtirken çocukları için ise sütten çıkmış ak kaşıktır ifadesini kullandı. Gerçekleşen duruşmada sanığın kardeşleri Meryem Eralp ve Murat Eralp mağdur olarak yer alırken taraf avukatları da mahkemede görev aldı. Tutuklu sanık Muharrem Eralp yaptığı savunmada 13 kez bıçak darbelerinde bulunarak öldürdüğü sağlık çalışanına Ayşegül abla şeklinde hitap ettiğini belirtirken zaman içerisinde samimiyetlerinin arttığını ve onun çocuklarından birini okula diğerini ise spora yazdırdığını açıkladı. Çocukları ile de sık görüşen tutuklu sanık Eralp, onlar ile birlikte çay içmişliği ve mangal yapmışlığı olduğu sözlerine yer verdi. 29 yaşındaki tutuklu sanık, savunmasında bir süre sonra sağlık çalışanı olan Ayşegül Aktürk ile arasındaki olan arkadaşlığın sevgililik ilişkisine döndüğünü belirtti. Yapmış olduğu savunmada maktul ile zaman içerisinde arasının bozulduğu da yapılan açıklamalar arasında yer aldı.