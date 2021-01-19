Sağlık Bakanlığın'dan Aşı Kuralı! Koronavirüs Aşısı İçin 10 Kural Getirildi

Sağlık Bakanlığı tarafından kovid-19 aşısının yapılması ve ardından oluşabilecek istenmeyen problemlerin takibine ilişkin bazı kurallar açıklandı.

Açıklanan bu kurallara göre, yüksek alerjik reaksiyon olması durumunda bu kişilere 2.doz uygulanmayacak, hamile olanlara, korona geçiren kişilere ve aşı olmadan 10 gün önce birisi ile teması olması durumunda bu kişilere herhangi bir aşı yapılmayacak.

Çin'den alınan CoronaVac aşısı 14 Ocak tarihli ile kullanılmaya başlandığı ilk olarak sağlık personellerine uygulanan aşı 19 Ocak itibarıyla bir milyona yakın kişiye uygulandı. İkinci Adım olarak ise huzurevi ve bakım evlerinde yaşayan kişilere kovid-19 aşısı uygulandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından kovid-19 aşısına ilişkin bazı kurallar açıklandı bu kurallarda başını kimlere ne şekilde yapılacağı, hangi şartlarda iki dozun yapılıp yapılmayacağı, covid-19 aşısı yapılan kişilerin takip edilmesi konusunda kararlar alındı.

Bu kararlara göre;

Kovid-19 aşısı tercihen sol koldan ve aşı vurulacak kişi oturur pozisyondayken yapılacak.

İlk dozdan sonra eğer aşıyı vurulan kişi de ciddi alerjik reaksiyon yaşanırsa, bu kişiye ikinci doz uygulanmayacak.

38 derece ve üstünde ateşi olan kişilerin, henüz net bir tanı konmamış akut hastalığı olanların ve epilepsi gibi kronik hastalıkların akut atakları içerisinde bulunan bulunan kişilerin aşı yapımı ertelenecek.

İkinci bir talimata kadar, koronavirüs hastalığını geçiren veya 10 gün öncesine kadar temaslı olanlara koronavirüs aşısı yapılmayacak.

Koronavirüs aşısı ile, zatürre, grip diğer yapılan rutin aşılar arasında en az 2 hafta kadar bir süre olması gerekiyor.

Su çiçeği, kabakulak, kızamıkçık gibi canlı aşılarda ise en az 4 hafta beklenilecek. Tetanoz ve kuduz aşısı ise zaman bırakılmadan yapılabilir.

Koronavirüs hastalığına ağır geçirme riske bulunan, hamileler istedikleri zaman aşı olabilecek. Ancak bu hamilelere, hamileliğin ilk 3 ayında aşı uygulanmaması tercih konusu olurken emziren anneler ise aşı olabilir.

Koronavirüs aşısı olan kişiler 6 aya kadar takip edilecek

Aşının yapıldığı bölgede, ağrı, kızarıklık, şişkinlik baş ağrısı yorgunluk gibi belirtilerin olması takdirde bu belirtiler sisteme girilecek.

Aşı olduktan sonraki 6 aya kadar ise tat yada koku kaybı, yüz felci gibi nörolojik olaylar ise kayıt altına alınacak.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 23:06