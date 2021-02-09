Sağlık Bakanlığı duyurdu! Mutasyonlu koronavirüse ilişkin iki madde ilave edildi

Sağlık Bakanlığından son dakika açıklaması geldi. Bilim Kurulu tarafından pandemiye ilişkin hazırlanan rehberde düzenlemeye gidildi. Söz konusu rehbere, Türkiye'de 20'den fazla ilde tespit edilen mutasyonlu koronavirüse ilişkin iki yeni madde ilave edildi.

Birinci madde şöyle:

Farklı suşların bulaştığı insanların (mutant suşlar başta olmak üzere) aynı odaya yerleştirilmesinin virüslerde rekombinasyona yol açtığı ifade edildi. Böyle bir durumda yeni bir mutant suşun oluşabileceğine dikkat çekilerek, hastaların ayrı ayrı odalara yerleştirilmesi tavsiye edildi.

Mutasyonlu koronavirüsle enfekte olan insanların en az 10 gün izolasyonda tutulması gerektiği, daha sonra negatif test sonucunun çıkması durumunda izolasyon sürecinin bitirilebileceği ifade edildi. İzolasyondan sonra test sonucu pozitif olan insanlara kontrol testi uygulanması ve bunun 48 saat aralıklar ile yapılması tavsiye edildi.

İkinci madde şöyle:

Mutant suşun bulaştığı insanlarla temaslı olanların minimum 10 gün izolasyon altında tutulması gerektiği bildirildi. 10 günün ardından test sonucunun negatif çıkması halinde izolasyonun bitirilmesi gerektiği aktarıldı.

Tüm mutasyonlar görülmüştü

Sağlık Bakanı Koca, 3 Şubat 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, mutasyonlu koronavirüsün ayrıntılı bir şekilde takip edildiğini belirterek, bazı mutasyonların daha hızlı bulaştığına ilişkin bulgulara ulaşıldığını dile getirmişti. Koca, bu süreçte önlemlerin esnetilmesi halinde tehlikenin artabileceğine dikkat çekerek, Türkiye'de koronavirüsün İngiltere mutasyonunun yanı sıra iki kişide koronavirüsün Güney Afrika mutasyonunun, bir kişide ise koronavirüsün Brezilya mutasyonunun tespit edildiğini aktarmıştı. Söz konusu kişilerin önlem amaçlı hastanelerde karantina altında tutulduğunu belirten Koca, temaslıların da izolasyon altında bulunduğunu kaydetmişti. Koca, Çin'den gelen son aşılara yönelik güvenlik testlerinin bitirilmesinin ardından 65 yaş ve üstü herkesin aşılanacağını, daha sonra da ikinci grupta yer alan insanlara yönelik aşılama sürecine geçileceğini ifade etmişti.

"Kısıtlı olarak yüz yüze eğitime geçilecek"

Koca, önlemlerin günlük yaşamı güç hale getirdiğine dikkat çekerek, bu nedenle kontrollü bir şekilde düzenlemelere gidildiğini aktarmıştı. Türkiye'de bulunan okullarda kısıtlı olarak yüz yüze eğitime geçileceğini hatırlatan Koca, 15 Şubat 2021 tarihinde köy okullarında yüz yüze eğitime geçileceğini ifade etmişti. Koca, koronavirüsün seyri doğrultusunda ilkokulların yanı sıra özel eğitim okulları ile 8'inci ve 12'nci sınıfların Mart ayında kontrollü bir biçimde yüz yüze eğitime geçeceğini anımsatmıştı. Olası tehlikelere karşı dikkatli bir şekilde takip gerçekleştirileceğini duyuran Koca, koronavirüsün hızının artış göstermesiyle can kayıplarının artabileceğini, bu nedenle temkinli bir şekilde davranılması gerektiğini dile getirmişti.

"Yükseköğretim kurumlarının açılması ciddi bir hareketliliğe yol açar"

Koca, Türkiye'de hareketliliğe neden olacak düzenlemeler yapılmaması gerektiğine dikkat çekerek, yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitime geçilmesi halinde ciddi bir hareketlilik yaşanabileceğini ifade etmiş, bu nedenle vaka sayılarının ve hareketliliğin neden olabileceği tehlikelerin değerlendirilmesi gerektiğini aktarmıştı.