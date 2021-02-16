Sağlık Bakanı’na Koronavirüs Tablosuyla İlgili ‘Eski Sevgili’ Sorusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüs salgınında, 81 ilin son bir haftalık vaka tablosunu açıkladı. Ancak açıkladığı tabloda Kahramanmaraş’ın ismine yer verilmiyordu. Bu duruma bir sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi ve “Sayın Bakan neden sadece Kahramanmaraş ilinin adı yazılmamış? Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada?” diyerek tepki gösterdi.

Bakan Koca’dan yanıt: ‘Eski sevgilisi yok ama Anadolu’nun güzel insanları var’

Fahrettin Koca, paylaşıma bu şekilde yanıt veren sosyal medya kullanıcısına, “"Alperen Bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu’nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir.” dedi.