Sağlık Bakanı'ndan flaş açıklama: Ülke 2022 yılına kadar kapanabilir!

Avustralya'da şu ana kadar 28 bin 721 koronavirüs vakası tespit edilirken, 25 bin 920 kişi iyileşti. Avustralya'da şimdiye dek 909 kişi koronavirüsten öldü. Tablonun bu şekilde olduğu Avustralya'da Sağlık Bakanı Brendan Murphy'den flaş bir açıklama geldi. Murphy, ülke sınırlarının 2021 senesinde yabancılara tekrar açılmasının planlanmadığını ifade etti. Murphy, 2021 senesinin büyük bir bölümünde sınır kısıtlamalarının süreceğine işaret ederek, toplumun önemli bir kısmının aşılanması durumunda bile karantinanın sürebileceğini çünkü aşının koronavirüsün bulaşıcılığını önlemesi noktasında bir etkisinin bulunup bulunmadığının henüz bilinmediğini söyledi. Murphy, Avustralya'nın yabancılara açılacağı güvenli tarihin seçilebilmesi konusunda hala birçok belirsizliğin mevcut olduğuna dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Avustralya sınırları, ilk olarak 17 Mart gününe kadar yabancılara kapatılmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma Bakanı McCormack, uluslararası yolculukların tehlike yaratmaması durumunda sınırların açılacağını söylemişti.

Yeni Zelanda, koronavirüse karşı yoğun önlemler alan ülkelerden biri. Söz konusu ülke, Pasifik ülkelerinden bazıları, Antarktika ve Avustralya haricinde ülke dışından gelen ve koronavirüs testi pozitif sonuçlanan kişilerin alınmayacağını bildirmişti. Koronavirüsle Mücadele Bakanlığına ait internet sitesinden yeni önlemlere ilişkin duyuru yapıldı.

Son dönemde Yeni Zelanda'ya gelen kişilerde sık sık koronavirüse rastlanması nedeniyle 15 Ocak günü itibarıyla ülkeye gelecek kişilerden negatif sonuçlanmış koronavirüs testi sonucu talep edilecek. Yeni Zelanda'ya gelecek kişilerin uçuş saatinden en fazla 72 saat önce uygulattırdıkları koronavirüs test sonucunu yetkililere bildirmeleri gerekecek. Bunun ilk olarak İngiltere ve Amerika'dan gelen kişiler, daha sonra diğer ülkelerden gelen kişiler için geçerli olacağı ifade edildi.

Koronavirüs ile Mücadele Bakanı Hipkins, Yeni Zelanda'nın sınır konusunda en sert önlemlere sahip olduğunu vurgulayarak, koronavirüsün ortadan kaldırılmasına yönelik strateji doğrultusunda hareket edildiğini söyledi. Alınan kararlardan Pasifik ülkelerinden bazıları, Antarktika ve Avustralya'nın muaf olacağına dikkat çeken Hipkins, bir istisnaya da değindi. Hipkins, test sonuçlarının uzun bir zaman diliminde çıkması halinde "72 saat" kuralının "24 saat" daha artırılabileceğini ifade etti.

Yeni Zelanda'da koronavirüs bilançosu

Yeni Zelanda'da şu ana kadar 2 bin 262 vaka tespit edilirken, 2 bin 152 kişi iyileşti. Ülkede şimdiye dek 25 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.