Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Son Dakika Açıklaması! Bu 6 İl Çok Dikkat Etmeli Mutasyonlu Virüs Yayılıyor

Türkiye haritası her geçen gün biraz daha kırmızı renge bürünüyor. Korkutan bu vaka artışlarının önüne geçmemekte her geçen dün daha da zor olmaya başladı. Covid-19 nedeniyle hayatını, işini, ailesini kaybeden vatandaşların sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Durum ciddileştikçe hükümetten de daha sert önlemler geleceği duyurulmuştu. Bugün ise Sağlık Bakanı Koca yeni tedbirlere dair kritik açıklamalar da bulundu.

VAKALAR HER İLDE ARTTI

Korona virüs salgınında son günlerde artan vaka ve vefatlardan dolayı bu hafta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Kabine toplantısı yapılacaktı. Toplantı sonrasında ise açıklamaları Sağlık Bakanı Koca yaptı. Vakaların her ilde arttığının altını çizen Koca, yeni vakalarında büyük bir çoğunluğunun İngiltere varyantı kaynaklı olduğunu belirtti.

GERGİNLİK ARTTI

Hem halkta hem de hükümette ise gerginlik arttı. Ramazan ayının gelişi ile birlikte esnaf tam kapanma istemiyor. Fakat vaka sayıları 50 binin üzerinde. Hastane doluluk oranları artıyor. Sağlık sistemi ileride zorlanabilir. Üstelik vaka sayıları arttıkça hastalığın ekonomik olarak verdiği zarar da artıyor.

HERKES YORULDU

Kameralar karşısında geçen Bakan Koca ise aylardır devam eden bu sürecin herkesi yorduğunu fakat tüm ülkelerde durumun benzer olduğunu belirtti. Ülkemiz içinde şu an salgının en zor dönemlerinden biri yorumunu yaptı.

Mutasyon ve varyant konusunda şans bizden yana olmadı diyen Bakan Koca virüsün çok daha hızlı yayıldığını belirtti.

MUTASYONLARLA MÜCADELE ETMEK DAHA DA ZOR

Virüste ortaya çıkan varyantlar ve mutasyonun vaka artışlarını olumsuz şekilde etkilediğini belirten Koca işimiz zorlaştı, hastalık daha ağır geçiyor dedi.

SAĞLIK HİZMETLERİMİZ EKSİKSİZ DEVAM EDİYOR

Bakan Koca hastane doluluk oranlarının artmasına rağmen sağlık hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde devam ettiğini belirtti.

YERLİ AŞI YOLDA

Bakan Koca yerli aşıyla birlikte yakın zaman toplum bağışıklığını kazanacağız dedi. Bakan aşının etkisiyle yoğun bakımda yatan yaşlı grubu yarı yarıya düştüğünü de ekledi. Şu ana kadar en çok aşı yapan ülkelerden biri olduğumuzu belirten Koca, yakın zamanda hem tedarik yoluyla hem de yerli aşıyla toplum bağışıklığı kazanılacak dedi.

18 MİLYONDAN FAZLA AŞI YAPILDI

Şu ana kadar 18 milyondan daha fazla aşı yapıldığı, 2.doz aşısını olan kişilerinde 7,5 milyondan fazla olduğu verisi paylaşıldı. Türkiye ise dünya genelinde aşılanma olarak 6.sıra da geliyor.

TAM KAPANMA OLACAK MI? YENİ TEDBİRLER NELER?

Bakan Koca yeni tedbirlerin neler olacağına dair önerileri belirlediklerini açıkladı. yarın yapılacak Kabine toplantısına bu önerilerin sunulacağını ve uygun görülen kararların hayata geçirileceğini paylaştı.

RUSYA İLE TURİZİM KRİZİNE AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanı Koca, Rus Sağlık Bakanlığı ile görüştüğünü inceleme için heyetin geleceğini bildirdi. Antalya, Muğla, Aydın gibi bölgelerde alınan tedbirlerin inceleneceğini belirtti. Bakan Koca alınan tedbirler görülünce fikirlerinin değişeceği kanaatinde olduğunu da basınla paylaştı.

BU 6 İLDE SORUNLAR YAŞANIYOR VATANDAŞLAR DAHA ÇOK DİKKAT ETMELİ!

Bakan Koca sağlık altyapısında ciddi bir sorun olmadığını fakat bazı illerde yer yer sorunların meydana geldiğini açıkladı. Vaka oranının %80’in üzerinde olan 6 ile özellikle dikkat çekti.

Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize için uyarılarda bulundu. Bu illerde vaka sayılarının çok fazla olduğun belirtildi.

100 MİLYON AŞI İÇİN ANLAŞMA YAPILDI

Sağlık Bakanı Koca, erişebildiğimiz potansiyel üç aşı var dedi. Bunlar Rus aşısı sputnik, ikincisi BionTech ve son olarak da şu an ülkemizde etkin olarak kullanılan Çin aşısı. Yakın zamanda ülkemize Rus aşısının az miktarda da olsa ülkemize geleceği bildirildi. Bu konu hakkında ise Rusya ile görüşmeler devam ediyormuş.

Çin ile ise 100 milyonluk bir aşı anlaşmasının olduğunu sadece ise ülkemize 26 milyonun geldiği açıklandı. Geri kalan aşılarında 2 ila 3 hafta içerisinde gelmesi bekleniyormuş. Öte yandan BionTech ile de 30 milyon aşı için anlaşma yapılmış.

YERLİ AŞI NE ZAMAN GELECEK?

Yerli aşı da Faz 2 çalışmalarının sona erdiğini açıklayan Koca kasım ayını işaret etti. Kasım ayı ile birlikte seri üretim başlayacak dedi.