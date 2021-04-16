Sağlık Bakanı Canlı Yayında Virüs Tedavisi İçin Zehirli Bitki Kaynatıp İçti

Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, yeni tip korona virüs tedavisinde kullanılmak üzere zehirli bir bitkiyi tavsiye etti ve kamera karşısında bu bitkiyi kaynatıp içerek dikkatleri üzerine topladı. Kurt boğan otu olarak bilinen bitkiyi korona virüs tedavisi için uyguladıklarını ve iyi sonuç aldıklarını ifade etti. Sağlık Bakanı kurt boğan otu adı verilen zehirli bitkinin kökünü kaynatıp kamera karşısında içti. Aynı zamanda kamera karşısında kullandığı bitkinin 300 korona virüs pozitif vakayı iyileştirdiği öğrenildi.

Kırgızistan Sağlık Bakanı Başkent Bişkek'te bir basın toplantısı düzenledi. Alternatif tıpta ve tıpta çok zehirli bir bitki olarak tanınan akonitin kökünü diğer ismi ile kurt boğan otunu korona virüs tedavisinde gönüllü hastalara vermeye başladıklarını haberini duyurdu.

Bakan, basın toplantısında yanına getirdiği su ısıtıcısında akonitin kökü tenturunu kaynattı. Kamera karşısında Kırgızların geleneksel olarak geçmişten bugüne kadar akonitin kökünü meme ve mide kanseri, diyabet, bronşit gibi hastalıklarda kullandığını açıkladı. Sağlık Bakanı bu bitkinin korona virüs tedavisinde klinik denemelerin sürdüğünü belirtti. Bunun yanı sıra bu bitkinin kullanımı ile birlikte şeker, zatürre ve tansiyonun düşürülmesinde de hızlı ve olumlu sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Bu zehirli bitkinin kökünün kaynatılması ardından hemen içilmesi ve ardından yayılması gerektiğini ifade eden Kırgızistan Sağlık Bakanı, bunun tersi bir davranışta nefes darlığı çekilebileceğini ve hastanın ilk yudumu aldıktan hemen sonra ölebileceği uyarısında bulunuldu.

Korona virüs pozitif vakaların uyku sorunu ve uyku korkusu yaşadıklarına da vurgu yapan Sağlık Bakanı, bu bitkinin klinik denemelerde uyku korkusunu ortadan kaldırdığını belirtti. Edinilen son bilgilere göre korona virüs pozitif vakalardan hastalığı hafif geçirenlerde belirtilerinin bir iki gün içerisinde kaybolduğu, ağır geçirenlerde ise 3-4 günde kendilerine iyi hissetmeye başladıkları açıklandı. Gönüllülerde uygulanan tedavilerin Covid-19'u çok ağır geçirenlerde ise henüz kullanılmadığı ifade edildi.