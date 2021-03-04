Sağanak yağmur ve yoğun kar uyarısı

Türkiye geneli parçalı bulutlu ve az bulutlu; doğu ve kuzeyinin yer yer çok bulutlu; Rize, Trabzon, Şırnak ve Hatay çevreleri ile Artvin kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi yağmurlu ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek.

Yağışlar, Van'ın güneyi ile Hakkâri çevreleri ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde 20 ila 50 santimetre yüksekliğinde yoğun kar yağışı biçiminde olması öngörülüyor. Sabah ve gece vakitlerinde doğu ve iç kesimlerde don ve buzlanma olaylarıyla birlikte genel olarak pus, yer yer de sis hadisesi olacak.

Hava sıcaklıkları

Hava sıcaklıkları Ege, İç Anadolu ve Marmara'da 2 ila 4 °C yükselecek. Diğer yerlerin hava sıcaklıklarında ciddi bir değişiklik olmayacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerindeki yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması öneriliyor.

Yoğun kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı son değerlendirme ve tahminlere göre; sabah vakitlerinden itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunda görülecek genel kar yağışlarının, Van'ın güney ilçelerinde, Şırnak'ın doğu ilçelerinde ve Hakkâri il genelinde yoğun (20 ila 50 cm) biçimde olması öngörülüyor. Meteoroloji uzmanları bu nedenle başta don ve buzlanma olaylarına bağlı olarak yaşanabilecek sorunlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.